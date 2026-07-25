Чек в банкомате лучше не брать: почему стоит избегать распечатки квитанций

Снятие наличных в банкомате – обычное дело, а распечатка чеков о транзакциях – привычка. Ею могут воспользоваться мошенники, стремящиеся получить доступ к картам клиентов банков.

Почему не стоит брать бумажные чеки в банкоматах

Мошенники могут использовать банкоматы для махинаций, в частности, собирать информацию с бумажных квитанций, оставленных поблизости. О рисках мошенничества, связанных с чеками, рассказали в Национальной полиции.

Правоохранители рекомендуют сохранять бдительность при использовании банкоматов. Это поможет не стать жертвой злоумышленников. Поскольку распечатанные чеки содержат данные личных банковских карт пользователей, их лучше не оставлять возле банкоматов. Важная информация о счете может стать средством, с помощью которого мошенники снимет деньги с карты.

Именно поэтому из соображений безопасности следует либо не распечатывать чек, либо уничтожать его, либо забирать с собой. Если необходимо проверить баланс счета, лучше посмотреть его на экране банкомата или в мобильном приложении банка.

Что еще рекомендует полиция для безопасного использования банкомата

Правоохранители советуют перед использованием внимательно осматривать клавиатуру, дисплей и карточный приемник банкомата. В случае обнаружения подозрительных устройств или накладок лучше воздержаться от использования банкомата.

Также стоит прикрывать рукой клавиатуру при вводе PIN-кода карты. Если этого не сделать, установленные мошенниками камеры могут считать код.

Помощь от незнакомцев возле банкомата может быть частью мошеннической схемы, поэтому полиция советует быть бдительными в таких случаях и не соглашаться на их предложения.

Если же банкомат задержал карту, нужно позвонить в банк по номеру, указанному непосредственно на устройстве. Написанные от руки номера должны насторожить, их не стоит использовать. Также следует заблокировать карту в мобильном приложении банка, выпустившего карту.

Напомним, что защитить свои платежные карты можно с помощью отдельной SIM-карты для финансовых счетов, которая будет привязана к паспорту. Это позволит избежать дублирования SIM-карты злоумышленниками.

Также можно зарегистрировать виртуальную платежную карту через онлайн-банкинг для совершения покупок в интернете и установить лимиты на оплату.