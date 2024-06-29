На Буковине открыли первый McDonald's

В Черновцах открылся первый в области ресторан сети McDonald's. Он стал первым заведением, открытым в Украине в 2024 году.

Новый ресторан расположен на улице Героев Майдана, 184, и имеет площадь более 605 метров квадратных. Он насчитывает 175 мест в зале и 136 на террасе, оснащен 12 цифровыми терминалами самообслуживания и сервисом обслуживания за столиком.

Смотрите также McDonald's на Центральном вокзале Киева закрывают: почему и когда заведение откроют снова

Что известно о новом McDonald's

В Черновцах на улице Героев Майдана, 184 открылся первый в области ресторан сети McDonald's. Это также первое заведение сети, открытое в Украине в 2024 году.

Новый ресторан имеет площадь более 605 квадратных метров и насчитывает 175 мест в зале и 136 мест на террасе. В зале установлены 12 цифровых терминалов самообслуживания, а также действует сервис обслуживания за столиком.

Автомобилисты могут воспользоваться услугами МакДрайва, который работает с 5:00 до 22:30, тогда как ресторан открыт с 7:00 до 22:30. Через несколько недель после открытия заработает также служба доставки МакДеливери.

Ресторан в Черновцах стал 101-м заведением сети McDonald's в Украине, которая в целом насчитывает 118 ресторанов. В планах на 2024 год – открытие еще 6 заведений.