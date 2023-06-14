Не война: чешский посол назвал главные страхи релокации чешского бизнеса в Украине
Источник:mind.ua
Посол Чехии в Украине Радек Матула рассказал, что большое количество чешских компаний работают в Украине даже вопреки войне. Впрочем, для привлечения новых инвестиций нужно немного поработать над правилами игры.
По словам посла Чехии в Украине, несмотря на войну, у нас осталось работать около 200 компаний. Их может быть больше, но для этого требуются некоторые изменения.
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Какие проблемы в Украине останавливают чешский бизнес
По словам посла, сейчас главным сдерживающим фактором чешских инвестиций в Украину является война. Но вместе с тем есть еще несколько аспектов, играющих не меньшую роль.
Некоторые компании готовы переносить свое производство в Украину из-за нехватки рабочей силы в Чехии, или же создавать совместные бизнес-проекты с украинцами. Однако чешские бизнесмены не уверены, что их капитал будет в безопасности.
Речь о несвоевременных выплатах по долгам чешским компаниям (в том числе по НДС), отпугивают распространенные в Украине случаи коррупционных практик и необоснованных штрафов,
– сказал Матула.
Также возникает множество вопросов относительно несовершенной законодательной базы. Есть вопросы и в судебной системе, ведь предприниматели хотят, чтобы в случае возникновения конфликтов эта инстанция была честной и на нее не было никакого постороннего влияния.
По его словам, одна из деревообрабатывающих компаний свернула свою деятельность в Украине из-за несправедливого, по ее мнению, решения суда.