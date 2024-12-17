Одну из старейших почтовых компаний – Royal Mail купил чешский миллиардер

Правительство Великобритании официально санкционировало продажу International Distribution Services (IDS), материнской компании Royal Mail, чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому. Royal Mail, признанная одной из старейших почтовых служб в мире, перейдет в собственность Кретинского.

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Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Стоимость сделки 3,6 миллиарда фунтов стерлингов (4,5 миллиардов долларов). Ожидается, что поглощение завершат в начале следующего года.

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Что известно о Royal Mail

Royal Mail работает с 1516 года. В 2023 году здание отделили от Почтового ведомства и приватизировали.

Впрочем, последние годы выдались сложными в финансовых вопросах. В частности, компанию оштрафовали на 10,5 миллионов фунтов за невыполнение планов по доставке почтовых отправлений.

Кретинский был акционером компании

Два года назад компания Кретинского EP Group стала крупнейшим акционером, а в мае текущего года миллиардер объявил о намерении стать полноправным владельцем компании.

Поэтому, Дэниел Кретинский стал первым иностранным владельцем Royal Mail за 500-летнюю историю компании. При этом он заявил о намерении развивать компанию и пообещал сохранить торговую марку, штаб-квартиру и налоговое резидентство Royal Mail в Великобритании в течение следующих 5 лет.

Интересно, что британские власти проверяли Кретинского на связи с Россией, прежде чем продать ему компанию. Это связано с тем, что ранее миллиардер был вовлечен в процесс транспортировки российского газа в Центральную Европу.