"Армия ФЛП" растет: в Украине уже почти 2 миллиона предпринимателей, но есть проблема

В Украине продолжает расти число зарегистрированных предпринимателей. В то же время такая динамика не обязательно свидетельствует только о развитии экономики, а, напротив, об убытках для госбюджета.

Как и почему в Украине растет число ФЛП

Во втором квартале 2026 года в Украине зарегистрировали почти 76 тысяч новых ФЛП и 8,9 тысячи юридических лиц. Всего на начало июля было зарегистрировано более 1,57 миллиона юридических лиц и 1,84 миллиона ФЛП, сообщил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

По его словам, даже в условиях полномасштабной войны украинцы продолжают открывать собственное дело, а регистрационная активность остается высокой. По сравнению с первым кварталом количество новых ФЛП увеличилось на 20%, а юридических лиц – на 9%.

Несмотря на положительную динамику, такое явление вызывает вопросы. Как отметил народный депутат, в Украине сложился значительный дисбаланс между количеством физических лиц-предпринимателей и юридических лиц: на одно новое юридическое лицо приходится более восьми новых ФЛП.

Так, часть регистраций может быть связана не с созданием нового бизнеса, а с использованием упрощенной системы налогообложения.

Массовая регистрация ФЛП нередко является следствием искусственного дробления бизнеса для минимизации налогов. Сама по себе статистика не фиксирует масштабов этого явления, но мы должны открыто говорить об этой проблеме. Налоговая оптимизация под видом "армии ФЛП" – это вызов прозрачной конкуренции,

– говорит Гетманцев.

Еще один важный тренд – структура новых предприятий по направлениям деятельности. Во втором квартале более половины новых ФЛП – 53,9% – зарегистрировались в сферах торговли, финансов, операций с недвижимостью, технических и административных услуг.

В то же время на долю промышленности, строительства и аграрного сектора в совокупности пришлось лишь около 7% новых ФЛП.

Какие новые правила для ФЛП готовит правительство

К слову, уже сейчас украинское правительство готовит очередные изменения для физических лиц-предпринимателей. Реформа, вероятно, коснется второй и третьей групп ФЛП упрощенной системы налогообложения.

Реформа не ограничится только изменениями для предпринимателей. Министерство финансов также работает над законопроектом об обновлении системы администрирования НДС.

Реформа будет проходить в два этапа: сначала будут усовершенствованы механизмы контроля и борьбы со схемами уклонения от уплаты НДС, а после вступления Украины в ЕС будут введены европейские правила администрирования этого налога.