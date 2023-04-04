Что будет с ФЛП после отмены льгот на налогообложение

Отменить налоговые льготы для физлиц-предпринимателей могут уже с 1 июля. Чем ближе к этой дате, тем чаще у предпринимателей возникают вопросы о том, что будет, когда это все-таки произойдет.

Налоговый и юридический эксперт Наталья Хайкалова рассказывает, как столкнулась с тем, что ее клиенты опасаются отмены льгот, ведь не хотят автоматического перевода на общую систему налогообложения.

Интересно ФЛПам приготовиться: когда отменят льготные 2% налогообложения

Уже 7 клиент обращается ко мне «в шоковом состоянии», потому что где-то прочитал, что после отмены действия спецгруппы его в обязательном порядке переведут на ФЛП на общей системе налогообложения, а не так, как обещали на 3 группу 5%,

– написала она в LinkedIn.

Стоит ли бояться перехода на общую систему

По словам эксперта, в законе нет упоминания о том, что после отмены действия спецгруппы кого-то будут переводить на общую систему налогообложения. Зато там указано, что в случае отмены спецгруппы ФЛП возвращается на ту систему налогообложения, на которой он был до перехода на 2%.

То есть, если до полномасштабного вторжения вы работали на упрощенной системе по ставке 5% и не превысили лимит, то после отмены льготы все вернется, как было,

– отмечает Наталья Хайкалова.

Переход на общую систему налогообложения может произойти, если ФЛП превысил лимит в 7 818 900 гривен дохода за год. В этом случае он теряет статус упрощенца и переходит на общую систему налогообложения.

Что произойдет в случае принятие законопроекту: