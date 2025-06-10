Одна из крупнейших IT-компаний Ciklum приобрела польского аутсорсера

Украинская ИТ-компания Ciklum, которая сейчас позиционирует себя как глобальная корпорация с главным офисом в Великобритании, приобрела польского разработчика цифровых решений GoSolve Group.

Украинская Ciklum держит курс на Европу

Это соглашение укрепит позиции Ciklum в Восточной Европе, добавит к команде около 150 специалистов в Польше и будет способствовать быстрой экспансии на рынке США, сообщает dev.ua со ссылкой на пресс-релиз компании, передает 24 Канал.

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Что известно о GoSolve Group

Главный офис GoSolve Group расположен в Польше, с представительствами в нескольких польских городах и в Индии. Компания насчитывает более 150 специалистов, которые работают над полным циклом разработки на языке программирования Go – от инжиниринга и тестирования до продуктового менеджмента и поддержки.

Основными клиентами GoSolve Group являются предприятия в сферах здравоохранения и розничной торговли – сегменты, где Ciklum уже имеет значительный опыт.

Мы гордимся своими восточноевропейскими корнями и рады расширить команду специалистов из этого региона, которые разделяют наше видение будущего,

– прокомментировал CEO Ciklum Радж Радхакришнан.

В свою очередь CEO GoSolve Group Марцин Вударчик отметил, что в компании давно восхищались успехами Ciklum в Украине, Польше и на международной арене. Поэтому, в GoSolve Group "рады стать частью глобальной команды и использовать потенциал Go для масштабных проектов и инновационных стартапов по всему миру.