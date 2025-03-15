20 цитат, которые помогут изменить мировоззрение и начать действовать

Каждое большое изменение начинается с мысли. Иногда несколько метких слов способны дать тот самый толчок, которого нам не хватает для действия.

Цитаты об успехе

24 Канал публикует 20 цитат об успехе, саморазвитие и смелость помогут вам пересмотреть свой подход к жизни и сделать первый шаг к новым достижениям.

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1. "Единственный способ сделать большую работу – искренне любить то, что делаешь" – Стив Джобс

Любовь к своему делу дает энергию работать даже тогда, когда другие сдаются.

2. "Изменения – это закон жизни. И те, кто смотрит только в прошлое или только в настоящее, неизбежно пропустят будущее" – Джон Ф. Кеннеди

Не бойтесь перемен – они ведут к росту.

3. "Нельзя победить человека, который никогда не сдается" – Бейб Рут

Настойчивость – ключ к любому успеху.

4. "Ваша жизнь изменится, когда вы измените свои мысли" – Джеймс Аллен

Позитивное мышление открывает новые возможности.

5. "Ваша работа заполнит большую часть вашей жизни, и единственный способ быть по-настоящему довольным – делать то, что вы считаете великим делом" – Стив Джобс

Ищите работу, которая приносит вам удовольствие.

6. "Не бойтесь делать большие шаги. Невозможно перепрыгнуть пропасть двумя маленькими прыжками" – Дэвид Ллойд Джордж

Рискуйте, когда это нужно.

7. "Каждый день – это новый шанс изменить свою жизнь" – Неизвестный автор

Не откладывайте изменения на потом.

8. "Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, начни делать то, чего никогда не делал" – Ричард Бах

Зона комфорта – ваш самый большой враг.

9. "Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью" – Стив Джобс

Будьте верны себе.

10. "Сила не в отсутствии страха, а в умении идти вперед, несмотря на него" – Нельсон Мандела

Смелость – это действие, несмотря на страх.

11. "Большие дела начинаются с маленьких шагов" – Лао-Цзы

Не ждите идеальных условий, начинайте сейчас.

12. "Невозможное – это лишь большое слово, которое используют маленькие люди" – Мухаммед Али

Ваши возможности больше, чем вам кажется.

13. "Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма" – Уинстон Черчилль

Каждая ошибка – это опыт.

14. "Единственный способ узнать, сможешь ли ты – это попробовать" – Неизвестный автор

Не бойтесь экспериментировать.

15. "Мир принадлежит тем, кто решается и действует" – Вольтер

Неуверенность – это временно, а возможности – безграничны.

16. "Каждый может начать с нуля. Успех приходит к тем, кто не сдается" – Наполеон Гилл

Главное – не останавливаться.

17. "Лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сейчас" – Китайская пословица

Никогда не поздно начать.

18. "Победа не всегда за сильнейшими. Она принадлежит тем, кто не боится рисковать" – Наполеон Бонапарт

Успех – это результат смелости.

19. "Ваши привычки определяют ваше будущее" – Тони Роббинс

Дисциплина ведет к изменениям.

20. "Возможности не появляются – вы их создаете" – Крис Гроссер

От вас зависит, каким будет ваше будущее.