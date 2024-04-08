Впервые с 2020 года: Марк Цукерберг опережает Илона Маска

Стало известно, что основатель Meta, Марк Цукерберг, впервые с 2020 года перегнал генерального директора Tesla и SpaceX, Илона Маска. Таким образом, он стал третьим самым богатым человеком в мире.

Какое состояние миллиардеров

А все потому, что состояние Маска в этом году сократилось на 48,4 миллиарда долларов, тогда как Цукерберг добавил к своему богатству – 58,9 миллиарда долларов.

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Таким образом, сейчас состояние Цукерберга достигает – 186,9 миллиарда долларов. В то время как капитал Маска составляет – 180,6 миллиарда долларов.

Соперничество двух миллиардеров выходит за пределы их состояния: Маск и Цукерберг ведут постоянный публичный спор, который усилился, когда Meta запустила Threads, социальную медиаплатформу, конкурирующую с X Маска.

При этом, первое место в рейтинге занял глава гиганта роскоши LVMH Бернар Арно – с состоянием 223,4 миллиарда долларов, а второе – основатель Amazon Джефф Безос с 207,3 миллиарда долларов.

Что происходит с акциями компаний

В этом году акции Tesla упали на 34%, в частности из-за глобального замедления спроса на электромобили, рост конкуренции в Китае и проблемы с производством в Германии.

Маск с 1 места в индексе миллиардов Bloomberg опустился на 4 место после новости Reuters, что Tesla Inc. якобы отменила планы по менее дорогому автомобилю.

В то же время Meta тем временем выросла на 49% благодаря высоким квартальным прибылям и инициативам по искусственному интеллекту.