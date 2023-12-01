Цена кусается: сколько стоит новый Cybertruck от Tesla

Компания Tesla официально объявила о начале первых поставок Cybertruck. Однако, как оказалось, цена электрокара получилась значительно выше, чем ожидалось.

Долгожданный Cybertruck компании Tesla будет стоить от 61 тысячи долларов до 100 тысяч долларов.

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Таким образом, актуальная стоимость Cybertruck составляет на 50% больше, чем генеральный директор Илон Маск анонсировал в 2019 году – в размере 40 тысяч долларов.

Что известно о новинке

Владелец Tesla Илон Маск заявил, что Cybertruck является лучшим продуктом компании, который изготовлен из нержавеющей стали. Эксперты говорят, что новый материал кузова Cybertruck и нетрадиционный футуристический стиль добавили сложности и стоимости в производстве.

Я считаю, что это самая уникальная вещь на дороге и, наконец, будущее будет выглядеть как будущее,

– заявил Маск.

Илон Маск надеется, что новый электромобиль будет успешно продаваться, а производство будет составлять четверть миллиона единиц ежегодно до 2025 года.

Согласно условиям, владельцы не смогут перепродавать авто в течение первого года после покупки. В противном случае компания Маска будет подавать в суд, требуя 50 тысяч долларов компенсации.