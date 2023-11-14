Вывели полмиллиарда гривен: ДБР разоблачило преступную организацию в одном из украинских банков

"Верховка" одного из банков решила "заработать" незаконным способом. Их "схему" обнаружили, а виновных будут привлекать к ответственности.

Хищение денег в банке "Финансы и кредит"

Как удалось выяснить следователям ДБР, в 2010 году бывший владелец банка "Финансы и Кредит" создал преступную организацию, которая имела целью кражу денег из учреждения. Для этого он привлек к "схеме" заместителя председателя правления, находившегося среди членов кредитного комитета банка.

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Злоумышленникам удалось незаконно вывести из банка 560,5 миллиона гривен. Кроме того, бывший владелец банка контролировал частную организацию, получавшую кредиты от банка. Все решения о предоставлении кредитов принимались кредитным комитетом банка, куда злоумышленник "подсадил" своих людей.

Банк "Финансы и Кредит" был зарегистрирован в 2019 году и являлся одним из крупнейших банков согласно данным НБУ. Он насчитывал 16 филиалов и 305 безбалансовых отделений по всей территории Украины. В 2015 году он был признан неплатежеспособным, отозван лицензией и запущен процесс ликвидации. Одним из бенефициаров банка был Константин Жеваго, находящийся под следствием ДБР.

Когда коммерческая структура получала кредитные деньги, то направляла на подконтрольные бывшему владельцу компании вне страны, чтобы впоследствии их легализовать. Бывший заместитель председателя правления банка уже задержан и объявлен подозрением. Ему инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах, осуществленную в составе преступной организации.

