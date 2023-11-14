Розкрадання грошей у банку "Фінанси та Кредит"

Як вдалося з'ясувати слідчим ДБР, у 2010 році колишній власник банку "Фінанси та Кредит" створив злочинну організацію, яка мала на меті крадіжку грошей з установи. Для цього він залучив до "схеми" заступника голови правління, який був серед членів кредитного комітету банку.

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Зловмисникам вдалося незаконно вивести з банку 560,5 мільйонів гривень. Окрім того, колишній власник банку контролював приватну організацію, яка отримувала кредити від банку. Усі рішення про надання кредитів приймалися кредитним комітетом банку, куди зловмисник "підсадив" своїх людей.

Цікаво! Банк "Фінанси та Кредит" був зареєстрований у 2019 році та був одним з найбільших банків згідно із даними НБУ. Він нараховував 16 філій і 305 безбалансових відділень по всій території України. У 2015 році його визнали неплатоспроможним, відкликали ліцензію та запустили процес ліквідації. Одним з бенефіціарів банку був Костянтин Жеваго, який перебуває під слідством ДБР.

Коли комерційна структура отримувала кредитні гроші, то скеровувала на підконтрольні колишньому власнику компанії поза межами країни, аби згодом їх легалізувати. Колишнього заступника голови правління банку вже затримали та оголосили підозру. Йому інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах здійснену у складі злочинної організації.

