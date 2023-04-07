На Львовской таможне действовала схема тотальных поборов с предпринимателей

Государственное бюро расследований разоблачило на Львовской таможне схему тотальных поборов с предпринимателей, ввозивших в Украину товары широкого потребления. За полгода недобросовестные таможенники могли зарабатывать на схеме до полумиллиона гривен.

Как действовала схема поборов с предпринимателей

В ГБР рассказали, что на таможенном поте "Яворов" таможенники требовали деньги практически с каждой машины, которая ввозила в Украину товары широкого потребления. Они установили таксу от 500 до 1 тысячи гривен в зависимости от объема товара и емкости машины.

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Тем, кто отказывался платить, таможенники создавали искусственные препятствия при оформлении при пересечении границы. Однако сами таможенники напрямую не брали деньги, а привлекли гражданского, позже передаваемого недобросовестным таможенникам, а те распределяли деньги уже между всеми участниками группы.

К схеме были причастны исполняющий обязанности начальника отдела таможенного оформления и два государственных инспектора, работавших на одной смене.

Что грозит недобросовестным таможенникам

По предварительным подсчетам, ежемесячный заработок таможенников составлял, по меньшей мере, полмиллиона гривен, а сама схема существовала примерно 3 года. Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов работники ДБР изъяли более 220 тысяч гривен наличными в разных валютах.

Четверым участникам группы сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по статье 368 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подано ходатайство об отстранении таможенников от исполнения обязанностей и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 1 миллион гривен.

Также в ДБР сообщили, что проверяют и другие смены поста и возможную причастность других должностных лиц таможни к указанной схеме.