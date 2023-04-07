Як діяла схема поборів з підприємців

У ДБР розповіли, що на митному поту "Яворів" митники вимагали гроші практично з кожної машини, яка ввозила в Україну товари широкого вжитку. Вони встановили "таксу" від 500 до 1 тисячі гривень в залежності від обсягу товару та місткості машини.

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Тим, хто відмовлявся платити, митники створювали штучні перешкоди під час оформлення при перетині кордону. Однак самі митники безпосередньо не брали гроші, а залучили цивільного, який пізніше передавав недобросовісним митникам, а ті розподіляли гроші вже між усіма учасниками групи.

До схеми були причетні виконуючий обов'язки начальника відділу митного оформлення та двоє державних інспекторів, які працювали на одній зміні.

Зверніть увагу! За попередніми підрахунками, щомісячний заробіток митників складав щонайменше пів мільйона гривень, а сама схема існувала приблизно 3 роки. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів працівники ДБР вилучили понад 220 тисяч гривень готівкою у різних валютах.

Що загрожує недобросовісним митникам

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за статтею 368 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Подано клопотання про усунення митників від виконання обов'язків та обрання запобіжного їм заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в 1 мільйона гривень.

Також у ДБР повідомили, що перевіряють й інші зміни поста та можливу причетність інших посадових осіб митниці до вказаної схеми.