Пустые полки в магазинах Киева: ассоциация пекарей сказала, есть ли дефицит хлеба

После массированных обстрелов в последнее время в Киеве и области повысился спрос на хлеб. Заявки от торговых сетей к хлебозаводам выросли на 30-40%.

Однако пока ситуация не является критической. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.

Какова ситуация с хлебом в Киеве?

Глава ассоциации пекарей Александр Тараненко отметил, что пустые полки магазинов с хлебом являются следствием не перебоев в производстве, а ажиотажного спроса, которого никто не ожидал. По его словам, сети заказали хлеба, как всегда, а люди вместо одной буханки покупали две и более.

Киев и область обеспечивают хлебом три крупных производителя – "КиевХлеб", "Кулиничи" и "ЦарьХлеб". Ощутимый рост спроса начался около недели назад. Однако после увеличения объема заявок производители все равно их выполняют.

Генеральный директор ООО "Фирменная сеть "Киевхлеб" Ярослав Федоренко заверил, что его предприятие производит хлеб на полных мощностях и не останавливалось. При необходимости предприятие готово увеличить производство на 50-80%, хотя именно "КиевХлеб" ажиотаж не коснулся.

Выполняем заказы в полном объеме. Нет признаков увеличения потребления. Хотя, возможно, часть людей выехала, а те, что остались, действительно покупают единовременно больше,

– предположил он.

Стоит заметить, что на стоимость хлеба ажиотаж не повлиял. Однако есть другие факторы, из-за которых его себестоимость дорожает: рост стоимости электроэнергии, логистика и повышение минимальной заработной платы.

Из-за этого в течение последнего месяца себестоимость хлеба выросла примерно на 5%. На столько же пекари должны повысить цену, чтобы обеспечить работу производства.

Всего в Украине насчитывается 3000 производителей хлебобулочных изделий, активных из них – около 1500. По словам Татаренко, основных промышленных предприятий, которые закрывают спрос, еще меньше – в каждой области это два-три предприятия.

