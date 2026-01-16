Однак наразі ситуація не є критичною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

Яка ситуація з хлібом у Києві?

Очільник асоціації пекарів Олександр Тараненко зазначив, що порожні полиці магазинів з хлібом є наслідком не перебоїв у виробництві, а ажіотажного попиту, якого ніхто не очікував. За його словами, мережі замовили хліба, як завжди, а люди замість однієї хлібини купували дві й більше.

Київ та область забезпечують хлібом три великі виробники – "КиївХліб", "Кулиничі" і "ЦарХліб". Відчутне зростання попиту почалося близько тижня тому. Проте після збільшення обсягу заявок виробники все одно їх виконують.

Генеральний директор ТОВ "Фірмова мережа "Київхліб" Ярослав Федоренко запевнив, що його підприємство виробляє хліб на повних потужностях і не зупинялось. За потреби підприємство готове збільшити виробництво на 50-80%, хоча саме "КиївХліб" ажіотаж не торкнувся.

Виконуємо замовлення в повному обсязі. Немає ознак збільшення споживання. Хоча, можливо, частина людей виїхала, а ті, що залишились, справді купують одноразово більше,

– припустив він.

Варто зауважити, що на вартість хліба ажіотаж не вплинув. Однак є інші чинники, через які його собівартість дорожчає: зростання вартості електроенергії, логістика та підвищення мінімальної заробітної плати.

Через це протягом останнього місяця собівартість хліба зросла приблизно на 5%. На стільки ж пекарі мусять підвищити ціну, щоб забезпечити роботу виробництва.

Загалом в Україні налічується 3000 виробників хлібобулочних виробів, активних з них – близько 1500. За словами Татаренка, основних промислових підприємств, які закривають попит, ще менше – в кожній області це два-три підприємства.

