Зарплаты до 60 тысяч гривен, но работников нет: какие профессии стали дефицитными
Украинские работодатели по-прежнему испытывают нехватку работников, причем найти сотрудников сложно не только среди представителей рабочих профессий. На отдельные вакансии компании получают менее одного отклика на объявление, даже если предлагают зарплату в десятки тысяч гривен.
Кого работодателям будет сложнее всего найти в 2026 году
В список профессий с самой низкой активностью соискателей вошли руководители отделов продаж, стоматологи, производственные технологи и автоэлектрики. Об этом 24 Каналу известно из аналитики OLX Работа.
Согласно данным исследования, медианные зарплаты для этих специалистов в октябре составляли:
- Руководители отделов продаж – 32,5 тысячи гривен;
- Стоматологи – 45 тысяч гривен;
- Технологи на производстве – 32,5 тысячи гривен;
- Автоэлектрики – 45 тысяч гривен.
Проблемы с поиском работников есть и в других технических и рабочих профессиях. В частности, работодателям сложно найти столяров, рихтовщиков, маляров, токарей и автослесарей.
Медианные зарплаты для этих специалистов такие:
- столяры – 32,5 тысячи гривен;
- рихтовщики – 61,5 тысячи гривен;
- маляры – 36,5 тысячи гривен;
- токари – 32,5 тысячи гривен;
- автослесари – 45 тысяч гривен.
Работодатели также испытывают трудности с поиском фармацевтов, мастеров маникюра, парикмахеров и пекарей. Их медианные зарплаты составляют соответственно 26,5 тысячи гривен, 28 тысяч гривен, 27,5 тысячи гривен и около 33,75 тысячи гривен.
Какие профессии остаются дефицитными второй год подряд
Часть специальностей уже второй год подряд попадает в перечень самых сложных для заполнения вакансий. И в октябре 2025 года, и в октябре 2026 года работодатели испытывали трудности с поиском:
- руководителей отделов продаж;
- стоматологов;
- технологов на производстве;
- автоэлектриков;
- фармацевтов;
- рихтовщиков;
- пекарей.
В то же время за год активность кандидатов изменилась по-разному. Для некоторых профессий желающих откликаться на вакансии стало еще меньше, даже несмотря на повышение зарплат.
Например, среди технологов на производстве активность кандидатов снизилась примерно на 51%. При этом медианная зарплата выросла с 30 тысяч до 32,5 тысячи гривен. У стоматологов количество откликов сократилось примерно на 33%, хотя оплата увеличилась с 40 тысяч до 45 тысяч гривен. Среди руководителей отделов продаж активность кандидатов уменьшилась примерно на 34%.
Мы видим, что дефицит кадров сегодня заметен сразу в нескольких сферах – от производства и автомобильного сервиса до медицины и продаж. В то же время даже относительно высокая зарплата не всегда означает более высокую активность кандидатов. Для части профессий проблема может быть связана не только с уровнем оплаты, но и с нехваткой специалистов с необходимой квалификацией на рынке,
– говорит Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.
Таким образом, повышение зарплат не всегда помогает работодателям быстрее заполнять вакансии. Для бизнеса все более важным становится поиск сотрудников с конкретными навыками и опытом, которых на рынке пока недостаточно.