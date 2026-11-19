Украинские работодатели по-прежнему испытывают нехватку работников, причем найти сотрудников сложно не только среди представителей рабочих профессий. На отдельные вакансии компании получают менее одного отклика на объявление, даже если предлагают зарплату в десятки тысяч гривен.

Кого работодателям будет сложнее всего найти в 2026 году

В список профессий с самой низкой активностью соискателей вошли руководители отделов продаж, стоматологи, производственные технологи и автоэлектрики. Об этом 24 Каналу известно из аналитики OLX Работа.

Согласно данным исследования, медианные зарплаты для этих специалистов в октябре составляли:

Руководители отделов продаж – 32,5 тысячи гривен; Стоматологи – 45 тысяч гривен; Технологи на производстве – 32,5 тысячи гривен; Автоэлектрики – 45 тысяч гривен.

Проблемы с поиском работников есть и в других технических и рабочих профессиях. В частности, работодателям сложно найти столяров, рихтовщиков, маляров, токарей и автослесарей.

Медианные зарплаты для этих специалистов такие:

столяры – 32,5 тысячи гривен;

рихтовщики – 61,5 тысячи гривен;

маляры – 36,5 тысячи гривен;

токари – 32,5 тысячи гривен;

автослесари – 45 тысяч гривен.

Работодатели также испытывают трудности с поиском фармацевтов, мастеров маникюра, парикмахеров и пекарей. Их медианные зарплаты составляют соответственно 26,5 тысячи гривен, 28 тысяч гривен, 27,5 тысячи гривен и около 33,75 тысячи гривен.

Какие профессии остаются дефицитными второй год подряд

Часть специальностей уже второй год подряд попадает в перечень самых сложных для заполнения вакансий. И в октябре 2025 года, и в октябре 2026 года работодатели испытывали трудности с поиском:

руководителей отделов продаж;

стоматологов;

технологов на производстве;

автоэлектриков;

фармацевтов;

рихтовщиков;

пекарей.

В то же время за год активность кандидатов изменилась по-разному. Для некоторых профессий желающих откликаться на вакансии стало еще меньше, даже несмотря на повышение зарплат.

Например, среди технологов на производстве активность кандидатов снизилась примерно на 51%. При этом медианная зарплата выросла с 30 тысяч до 32,5 тысячи гривен. У стоматологов количество откликов сократилось примерно на 33%, хотя оплата увеличилась с 40 тысяч до 45 тысяч гривен. Среди руководителей отделов продаж активность кандидатов уменьшилась примерно на 34%.

Мы видим, что дефицит кадров сегодня заметен сразу в нескольких сферах – от производства и автомобильного сервиса до медицины и продаж. В то же время даже относительно высокая зарплата не всегда означает более высокую активность кандидатов. Для части профессий проблема может быть связана не только с уровнем оплаты, но и с нехваткой специалистов с необходимой квалификацией на рынке,

– говорит Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

Таким образом, повышение зарплат не всегда помогает работодателям быстрее заполнять вакансии. Для бизнеса все более важным становится поиск сотрудников с конкретными навыками и опытом, которых на рынке пока недостаточно.