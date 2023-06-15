Самая ожидаемая услуга для предпринимателей: Дия начала тестирование новой опции
Источник:Дия
Украинская платформа электронного управления Дия сообщила о начале бета-тестирования новой опции для ФЛП. Более того, они призывают присоединиться к этому процессу.
В Дии начали тестировать автоматическое закрытие ФЛП. Согласно официальному заявлению, продолжается набор тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис в случае возникновения такой необходимости.
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Дия анонсировала тестирование новой услуги
Следовательно, в Дии украинские предприниматели смогут не только открывать ФЛП за несколько минут, но и закрывать его. Благодаря этой опции им удастся избежать походов в государственные учреждения и заполнения соответствующих заявлений, которые после этого достаточно долго могут проверять регуляторы.
Что такое ФЛПЭто физическое лицо предприниматель, реализующие свою способность к труду путем самостоятельной, на свой риск деятельности с целью получения прибыли.
На платформе электронного управления процесс закрытия ФЛП будет выглядеть так:
- Все необходимые данные о ФЛП автоматически подтянут из Единого государственного реестра;
- Далее следует проверить информацию и поставить подпись.
Регистратор ничего не будет проверять вручную, а вы не будете ходить в налоговую,
– отметили в Дии.
Напомним, что 24 Канал собрал ключевую информацию о регистрации частного предпринимателя в Украине. В частности, речь идет о стоимости этой услуги, необходимых документах и где открыть ФЛП во время войны.
Присоединиться к тестированию новой услуги в Дии могут присоединиться ФЛП с РНОКПП, а также предприниматели, предоставляющие свои паспортные данные вместо карты налогоплательщика. Кроме того, в Действии заявили, что это самая ожидаемая услуга для предпринимателей.
Над реализацией этого проекта работают специалисты Министерства цифровой трансформации, Министерства юстиции Украины при поддержке Программы EGAP, внедряемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.