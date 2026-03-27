"Это не принуждение": Песков открестился от идеи сбора "донатов" на войну с олигархов

Сеть всколыхнула недавняя новость о том, что Путин будет просить деньги на войну против Украины у российских олигархов. Зато в Кремле говорят, что "бизнес сам предложил донаты на войну", и это не будет принуждением.

Что Песков говорит о встрече Путина с олигархами?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея финансовой поддержки со стороны бизнеса в пользу России якобы не была инициирована самим российским лидером, пишет росСМИ ТАСС.

По его словам, Путин лишь "поддержал" такое предложение, которое поступило непосредственно от бизнеса.

По версии Пескова, во время закрытой встречи с Путиным один из олигархов – представитель крупного бизнеса – якобы сам выступил с инициативой передать государству значительную сумму средств. Он отметил, что речь идет якобы о добровольных решениях отдельных предпринимателей, а не о централизованной политике или принуждении.

Впоследствии появилась информация, что глава "Роснефти" Игорь Сечин – тот самый бизнесмен, что хочет "задонатить". Но Песков отрицал, что это должны были быть деньги на войну.

Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной большой, очень большой суммы денег, и это было его семейное решение,

– говорит представитель Кремля.

Какие новые детали раскрыли после того, как Путин приказал олигархам скинуться деньгами на войну?

По словам собеседников, риторика Владимира Путина свидетельствовала о его намерении продолжать войну в Украине, несмотря на нагрузку на бюджет, для оккупации остальной территории Донецкой области, которая находится под контролем Украины. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на три источника, ознакомленных с разговорами.

По данным источников, потребность в продолжении войны против Украины российский диктатор объяснил отказом Киева добровольно вывести войска с Донбасса во время последних раундов трехсторонних переговоров с участием Вашингтона.

Согласно обнародованной информации, по меньшей мере 2 российских олигарха предложили свою помощь во взносах:

Бизнесмен Сулейман Керимов сообщил Путину, что готов предоставить 100 миллиардов рублей. Также присоединиться к такой инициативе решил металлургический магнат Олег Дерипаска.

