До миллиона на бизнес: кто может получить и как подать заявку
В сентябре начался прием заявок на получение финансовой помощи для ветеранского бизнеса. Речь идет о денежной помощи от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.
Деньги для ветеранского бизнеса
Участие в программе Украинского ветеранского фонда для финансирования ветеранского бизнеса будет проходить на конкурсной основе. Аппликационное заявление можно подать с 5 сентября по 5 октября до 18:00 по киевскому времени.
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Кто может получить помощь:
- ветераны, члены семей ветеранов войны погибших и члены семей погибших защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;
- юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших ветеранов войны и члены семей погибших защитников и защитниц Украины.
Вместе с заявкой следует подать еще и следующие документы:
- Форма контракта о финансировании проектов.
- Письмо на утверждение.
- Срок реализации (приложение 1).
- Справка о составе руководящих органов (приложение 2).
- Проектная заявка (приложение 3).
- Смета (приложение 4).
- Форма отчета о целевом использовании части суммы финансовой поддержки (приложение 5).
- Форма финального содержательного отчета (приложение 7) .
Напомним, что недавно во время выступления на форуме "Защитники. Перекличка" Владимир Зеленский заявил, что государство и бизнес должны сделать все возможное, чтобы украинские ветераны не теряли ощущение, что они нужны государству и обществу, и имели перспективу. Также президент призвал и иностранные компании инвестировать в Украину.GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!