До миллиона на бизнес: кто может получить и как подать заявку

В сентябре начался прием заявок на получение финансовой помощи для ветеранского бизнеса. Речь идет о денежной помощи от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.

Деньги для ветеранского бизнеса

Участие в программе Украинского ветеранского фонда для финансирования ветеранского бизнеса будет проходить на конкурсной основе. Аппликационное заявление можно подать с 5 сентября по 5 октября до 18:00 по киевскому времени.

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Кто может получить помощь:

ветераны, члены семей ветеранов войны погибших и члены семей погибших защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;

юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших ветеранов войны и члены семей погибших защитников и защитниц Украины.

Вместе с заявкой следует подать еще и следующие документы:

Проверка документов будет производиться в течение 3 рабочих дней с даты получения. Оценка проектов экспертами состоится в период с 5 по 19 октября 2022 года. А результаты конкурсного отбора проектов будут опубликованы в течение 24 – 25 октября 2022 года.

Напомним, что недавно во время выступления на форуме "Защитники. Перекличка" Владимир Зеленский заявил, что государство и бизнес должны сделать все возможное, чтобы украинские ветераны не теряли ощущение, что они нужны государству и обществу, и имели перспективу. Также президент призвал и иностранные компании инвестировать в Украину.

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