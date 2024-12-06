Потеря трудоспособности на работе: кто выплачивает пособие
Известно, что страховая выплата в связи с временной утратой трудоспособности застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора, гражданско-правового договора и на других основаниях, назначается и осуществляется по основному месту работы.
Кому предоставляется помощь
Страховая выплата в связи с временной потерей трудоспособности определена законом Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, сообщает 24 Каналу со ссылкой на Главное управлении ПФУ в Винницкой области.
Читайте также Изменения в налоговый кодекс: какие нововведения будут для бизнеса
Предоставляется такая помощь также вследствие:
- ухода за больным ребенком,
- по беременности и родам.
Поэтому страхователь для реализации права застрахованного лица на пособие по временной нетрудоспособности осуществляет по основному месту работы назначение и предоставление указанной выплаты, рассчитанной только по основному месту работы.
Обратите внимание! В случае отказа страхователем или уполномоченными им лицами в назначении страховой выплаты по основному месту работы, застрахованное лицо имеет право на выплату по месту работы.
- Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается по основному месту работы и по совместительству для тех, кто потерял трудоспособность от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
- А первые 17 дней временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем за счет средств предприятия, учреждения, организации и тому подобное.