ДіяCity в 2026 году: как платить меньше налогов и не лишиться статуса

Некоторые компании могут существенно снизить налоговую нагрузку благодаря специальному правовому режиму "Дія.City". Он позволяет при определенных условиях не уплачивать налог на прибыль со средств, которые бизнес реинвестирует в развитие, а также пользоваться льготными ставками налогообложения доходов специалистов.

Налог на прибыль 0%: как работает специальный режим "Дія.City"

Стать резидентом "Дія.City" в 2026 году могут не все предприятия, а для сохранения статуса необходимо соблюдение ряда требований. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат, управляющий партнер АО Competence Марина Суткович.

Резиденты "Дія.City" могут самостоятельно выбрать одну из двух моделей налогообложения прибыли:

Общая система – налог на прибыль по ставке 18%.

– налог на прибыль по ставке 18%. Специальный режим – налог на выведенный капитал по ставке 9%.

Главная особенность второго варианта заключается в том, что налог начисляется не на всю прибыль, полученную компанией, а на определенные законом операции.

Например, предприятие получило 1 миллион гривен прибыли и решило направить эти средства на разработку нового продукта или приобретение оборудования. Если такие расходы не относятся к операциям, облагаемым налогом по специальному режиму, компания может не уплачивать с этой суммы налог на прибыль.

В то же время ставка 9% применяется, в частности, при выплате дивидендов владельцам. Налоговые обязательства могут возникать и в случае отдельных операций с контрагентами:

Один из примеров – сотрудничество с ФЛП, работающими по упрощенной системе налогообложения. По общему правилу, если выплаты таким предпринимателям превышают 20% расходов компании за предыдущий год, сумма превышения облагается налогом по ставке 9%.

Например, если расходы предприятия за предыдущий год составили 10 миллионов гривен, а в следующем году оно выплатило ФЛП 3 миллиона, налогообложению может подлежать 1 миллион гривен превышения. В таком случае налог составит 90 тысяч гривен.

Марина Суткович Адвокат, управляющий партнер АО Competence Резидент "Дия.City" не может оставаться плательщиком единого налога. Поэтому переход из третьей группы требует отдельного финансового расчета. Я бы не советовала предпринимателям выбирать этот режим только потому, что 9% меньше, чем 18%. Важны не только ставки, но и структура расходов, договоры с контрагентами и планы использования прибыли.

Кто может стать резидентом "Дия.Сити" в 2026 году

Специальный режим доступен не только разработчикам программного обеспечения. Подать заявку могут и компании, работающие в ряде других технологических направлений, в частности создающие:

Беспилотники и роботизированные системы; Технологии искусственного интеллекта; Бионические протезы; Программное обеспечение и другие технологические продукты.

При этом важно, чтобы компания именно осуществляла квалифицированную деятельность, а не просто пользовалась технологиями. Например, обычный интернет-магазин не может претендовать на резидентство только потому, что продает товары через сайт.

Еще одно обязательное условие – заявителем должно быть юридическое лицо, зарегистрированное в Украине. ФЛП самостоятельно получить статус резидента Дія.City не может. Для большинства компаний предусмотрены три основных критерия:

не менее 90% дохода должно поступать от квалифицированной деятельности;

в штате и/или среди гиг-специалистов должно быть не менее девяти человек;

среднее месячное вознаграждение сотрудников и гиг-специалистов должно составлять не менее эквивалента 1 200 евро.

НДФЛ 5% вместо 18%: как "Дия.Сити" помогает экономить на сотрудниках

Еще одно преимущество специального режима – льготное налогообложение доходов работников и гиг-специалистов. При соблюдении установленных условий вместо стандартной ставки НДФЛ 18% применяется ставка 5%.

Например, с начисленной зарплаты в 60 тысяч гривен обычный НДФЛ составляет 10 800 гривен, а льготный – 3 000 гривен. Разница – 7 800 гривен ежемесячно. Для десяти таких специалистов за год это более 900 тысяч гривен разницы в сумме НДФЛ,

– говорит адвокат.

В то же время остальные обязательные платежи сохраняются:

военный сбор – 5%;

ЕСВ по специальным правилам – 22% от минимальной заработной платы.

Льготная ставка НДФЛ не действует автоматически. Компания должна соблюдать требования законодательства, в частности в отношении среднего вознаграждения специалистов. Для стартапов предусмотрены отдельные условия применения льготы.

Если предприятие перестает соответствовать установленным налоговым критериям, может возникнуть обязанность доначислить НДФЛ. Поэтому потенциальную экономию следует оценивать с учетом риска потери права на льготное налогообложение.

Как подать заявку на резидентство в "Дия.Сити"

Процедура вступления проходит онлайн через портал "Дия". Для этого компании необходимо:

Проверить, соответствует ли она требованиям к резидентам. Подготовить и подать заявление через портал "Дия". Подписать документы электронной подписью. Дождаться решения Министерства цифровой трансформации.

По информации адвоката, рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. Услуга бесплатна.

Однако получение статуса – лишь часть работы. После вступления компания должна регулярно подтверждать соответствие требованиям, подавать отчетность, а в предусмотренных законом случаях – независимые заключения.

Выгодно ли бизнесу переходить в "Дия.City"

Сам по себе статус резидента не гарантирует, что компания начнет тратить меньше. Результат зависит от структуры доходов и расходов, количества сотрудников, сотрудничества с ФЛП и того, как предприятие планирует использовать прибыль.

По словам Марины Суткович, для технологических компаний с высокими затратами на оплату труда и планами реинвестировать прибыль этот режим может быть выгодным.

Поэтому перед переходом я рекомендую провести юридический и налоговый анализ бизнес-модели: определить реальную экономию, проверить соответствие требованиям, оценить риски и необходимые изменения в работе компании. Ведь цель предпринимателя – не просто получить статус резидента, а создать условия, при которых бизнес будет работать эффективнее и безопаснее,

– советует эксперт.

Итак, Дія.City может стать инструментом для развития технологического бизнеса, но решение о вступлении следует принимать не только из-за более низких налоговых ставок. Важно оценить, насколько специальный режим соответствует реальной модели работы компании и сможет ли она постоянно выполнять установленные требования.