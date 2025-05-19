Дія станет маркетплейсом и может выйти на IP, – Федоров

Цифровая платформа Дія переходит к новому этапу развития –коммерческого. Министерство цифровой трансформации в мае 2025 года официально начало ее монетизацию. Первые доходы ожидаются уже в июне.

Как монетизируют Дію

В перспективе Дія станет государственной компанией с возможностью выхода на IPO. Об этом во время конференции во время конференции DOU Day заявил вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров, информирует 24 Канал.

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Одним из первых источников дохода стал шеринг документов – услуга, которая позволяет украинцам делиться цифровыми копиями своих документов с банками и другими учреждениями.

По словам министра, это активно используют финансовые организации, в частности monobank, через который только за один день открыли 22 тысячи новых счетов. За подобные сервисы компании уже готовы платить государству.

Действие – как отдельная государственная компания

Федоров также сообщил, что команда Минцифры работает над выделением Дии в отдельную государственную компанию. В будущем она сможет не только привлекать бизнес к созданию новых сервисов на платформе, но и, возможно, выйти на биржу через IPO.

Дия станет маркетплейсом, где бизнес сможет запускать собственные сервисы и пользоваться нашей инфраструктурой,

– пояснил министр.

Монетизация даст возможность платформе масштабироваться, привлекать новые сервисы от бизнеса и обеспечить устойчивое развитие государственных услуг в цифровом формате.

Действие AI вместо кликов и форм

По словам Федорова, следующий этап развития сервиса – превращение его в полноценного AI-агента. Пользователи смогут взаимодействовать с государственными услугами через живой диалог – по аналогии с ChatGPT.

Все, что не похоже на ChatGPT, уже не соответствует ожиданиям людей. Действие должно трансформироваться в Действие AI,

- заявил министр.

Первую бета-версию нового интерфейса запустят на портале в июне. Она позволит не только получить информацию, но и оформить услуги через текстовые команды. Например, пользователь сможет просто написать: "Пришли мне справку о доходах за 2023 год", – и система самостоятельно сгенерирует документ.

Особый фокус – на сложных бэкэнд-процессах. В частности, AI облегчит доступ к программе компенсаций за разрушенное имущество еВідновлення. В будущем пользователь сможет сообщить о ракетном ударе, загрузить фото и получить помощь без сложных форм и бюрократии.

"В течение полугода Дія станет чатом. Да, не все услуги сразу, но первые появятся уже летом", – добавил Федоров.

Сейчас Минцифры работает над технической инфраструктурой, а также ведет переговоры с международной компанией по созданию национальной AI-платформы, размещенной в Украине с учетом рисков безопасности.