Дыра в российском бюджете из-за войны против Украины растет. Власть оккупантов придумывает все новые налоги, чтобы покрыть дефицит. Это работает - протестовать россияне точно не будут, выбирая покорную уплату денег.

Новый налог для россиян

Ранее звучала информация, что война против Украины стоит России около 300 миллионов долларов в день. Если учесть западные санкции и потребность в перевооружении, то ресурсы россиян долго на счетах не задерживаются.

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В качестве постоянного пополнения бюджета российское правительство активно рассматривает дополнительное налогообложение. Россияне не способны на протесты или массовые возмущения, поэтому их можно "доить", придумав любую причину.

Например, сейчас российские власти решили ввести новый туристический налог. Его нужно будет платить за путешествия по всей России. Ранее действовал только курортный сбор в 5 регионах, но в местном правительстве решили, что этого мало, и можно распространять масштабы сбора на всю страну.

Соответствующий законопроект должны внести не рассмотрение депутатов уже в ближайшее время. Взимать новый налог с россиян будут с 1 января 2025 года. Что касается размером налога, то сейчас речь идет о 3% от цены проживания туриста.

"Гениально" новый налоговый сбор обосновал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что россияне преодолели "колониальную зависимость" и теперь отдыхают в России, поэтому нужны деньги на развитие инфраструктуры. Так сообщить россиянам, что они могут забыть о комфорте и хорошем сервисе, а теперь еще и за это будут платить, могли только представители Кремля.