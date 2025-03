Хаос, массовые увольнения и бойкот Маска: к чему привело создание Трампом DOGE в США

В ноябре 2024 года новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о создании департамента правительственной эффективности (Department of Government Efficiency, DOGE). Руководителями его должны были стать миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами (пока остался только Маск).

Инициатива Трампа была направлена на оптимизацию государственных расходов и сокращение бюрократии, а результатом ее пока стало получение Маском государственного кресла, и хаос, возникший в госслужбе США. Еще один интересный факт – аббревиатура нового департамента совпадает с названием популярной криптовалюты Dogecoin (DOGE), что привело к значительному росту ее стоимости. После объявления о создании DOGE цена Dogecoin подскочила на 20%, достигнув отметки 43 цента.

В феврале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа после начала его второго президентского срока запустила масштабную кампанию по "повышению эффективности работы федеральных служащих". Все идет по привычному для новых времен сценарию – использование ИИ, медийные вбросы и конфликты интересов. В частности, прямо сейчас под влияние Илона Маска попадает гражданская авиация США, а в коридорах министерств крутят сгенерированные ИИ ролики.

24 Канал собрал последние новости о том, как DOGE пытается сломать отлаженный механизм американского государства и кто за этим стоит.

Требования по отчетности: как в госслужбе США произошла абсурдная ситуация

22 февраля Маск отправил электронные письма всем федеральным работникам – а их более 2 миллионов в США – с требованием предоставить подробный отчет о своих достижениях за предыдущую неделю. Ответы должны анализироваться искусственным интеллектом, чтобы определить, является ли работа конкретных госслужащих критической. В сообщении также отмечалось, что отсутствие ответа будет расценено как отставка.

Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди госслужащих и профсоюзов. Американская федерация государственных служащих (AFGE) пообещала обжаловать любые незаконные увольнения, назвав действия Маска и администрации Трампа проявлением пренебрежения к федеральным работникам и их важной работы.

Некоторые федеральные агентства, в частности ФБР, посоветовали своим сотрудникам не отвечать на письмо Маска, ссылаясь на национальную безопасность и сомнения в законности таких требований. Это привело к путанице и стрессу среди работников, а также к критике со стороны профсоюзов и правозащитников. ​А то, что DOGE будет использовать ИИ для анализа правительственных данных, вызвало судебные иски из-за угрозы конфиденциальности. Суд в Нью-Йорке временно запретил DOGE доступ к системам Министерства финансов из-за рисков утечки данных.

Интересно! Письма с темой "Что вы сделали на прошлой неделе?" получили даже сотрудники судебной системы, хотя она не подчиняется исполнительной власти. Американская федерация государственных служащих (AFGE) заявила о намерении обжаловать такие увольнения в суде. "Илон Маск и администрация Трампа снова продемонстрировали пренебрежение к федеральным работникам и их важной роли", – подчеркнул президент федерации Эверетт Келли.



В то же время Маск назвал тех, кто уже прислал ответы на письма, "людьми, которых стоит рассматривать для повышения".

В то же время администрация Трампа сообщила руководителям федеральных агентств, что они могут не выполнять публичное требование Илона Маска об увольнении работников, которые не прислали отчет о своей работе за предыдущую неделю.

Управление по вопросам персонала США (OPM) заявило, что агентства сами решают, как действовать в отношении работников, которые не ответили. Маск же написал в соцсети X, что неподотчетные служащие получат "еще один шанс" перед возможным увольнением.

Некоторые агентства, в частности ФБР и Госдепартамент, еще до распоряжения OPM призвали своих сотрудников не отвечать, опасаясь разглашения чувствительной информации. Изменения в подходах к сокращению госаппарата вызвали хаос в ведомствах, а также растущее сопротивление со стороны профсоюзов и судебных органов. Федеральный надзорный орган назвал увольнения некоторых работников незаконными и требует приостановить их действие на 45 дней.

В то же время в министерстве жилищного строительства на мониторах показывали сгенерированное ИИ видео с изображением Трампа и Маска за странным занятием. Это вызвало у американцев еще больше вопросов относительно правительственной коммуникации.

Однако, несмотря на все эти противоречия, Белый дом настаивает, что администрация действует "как единая команда" под руководством Трампа.

Как ситуация с DOGE влияет на Tesla

Странная деятельность Маска в госслужбе США напрямую влияет на его бизнесы. Пока миллиардер пытается пристроить SpaceX к контролю гражданской авиации, создается еще один конфликт интересов – с его электромобильной компанией Tesla.

Американские СМИ сообщают, что Маск, как "специальный правительственный служащий" и CEO Tesla, имеет значительное влияние на правительственные решения, что может требовать от Tesla рассматривать правительство как "связанную сторону" в своих финансовых отчетах. Это означает, что транзакции между Tesla и правительством могут не соответствовать условиям конкурентного свободного рынка, что требует дополнительной прозрачности для инвесторов. Хотя Tesla пока не комментировала эту ситуацию, законодатели и эксперты по этике выражают обеспокоенность относительно возможных конфликтов интересов и влияния на инновации и конкуренцию в отраслях, связанных с бизнес-интересами Маска.

Кроме того, Маск тесно сотрудничает с Офисом управления и бюджета (OMB) Белого дома для внедрения регуляторных изменений, направленных на сокращение федеральных расходов. Это может влиять на регуляции, касающиеся Tesla и других компаний Маска, что только усиливает беспокойство относительно прозрачности и соблюдения правил миллиардером.

Политическая деятельность Маска уже вызвала волну протестов и бойкотов против Tesla. В феврале 2025 года протестующие собрались возле шоурумов Tesla в 37 городах США, выражая недовольство сокращениями государственных служащих, инициированными DOGE, и поддержкой Маском ультраправых политических движений в Европе. Некоторые акции протеста сопровождались актами вандализма, включая поджоги и нанесение граффити на шоурумы Tesla. Организаторы протестов использовали хэштеги #TeslaTakedown и #TeslaTakeover для координации своих действий.

Важно! Продажи Tesla в Европе упали на 45% в январе, тогда как общий спрос на электромобили вырос на 37%. Компания зарегистрировала лишь 9 945 авто, по сравнению с 18 161 годом ранее. Акции Tesla потеряли 8,4% в Нью-Йорке, а рыночная капитализация компании опустилась ниже 1 триллиона долларов, снизившись на 25% с начала года.



Tesla показала худшие результаты в Германии с июля 2021 года (всего 1 277 регистраций) и во Франции с августа 2022-го (падение на 63%). В Великобритании Tesla впервые уступила китайской BYD по количеству регистраций.



Согласно опросу YouGov, европейцы негативно относятся к Маску и его вмешательству в местную политику. 9 января он провел онлайн-дискуссию с лидером правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, пытаясь поддержать ее партию на выборах.

Кто на самом деле руководит DOGE

Несмотря на обещания "полной прозрачности", Белый дом долго избегал ответа на вопрос, кто же руководит DOGE. Сам Маск остается главным медийным лицом проекта, регулярно раздавая указания чиновникам через соцсети, однако официально он имеет статус лишь специального советника, а не штатного работника. Реальным руководителем, как оказалось, является Эми Глисон, которая стала исполняющей обязанности администратора Службы DOGE США. Об этом сообщил Белый дом 25 февраля.



Эми Глисон / Фото Amy Gleason, LinkedIn

Это первое официальное подтверждение, кто фактически руководит инициативой Илона Маска, направленной на масштабное реформирование федерального аппарата.

Глисон имеет опыт в сфере здравоохранения, работала в US Digital Service (сейчас переименованной в DOGE) и участвовала в работе Белого дома во время пандемии COVID-19. Она отвечала за создание национальной базы данных случаев заболевания. До возвращения в правительство Глисон работала в венчурной компании Russell Street Ventures.

Президент поручил Илону Маску присматривать за DOGE,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

Она добавила, что управление агентством осуществляют как карьерные чиновники, так и политические назначенцы.

Ситуация с DOGE вызывает вопросы и в судебной системе. Во время недавнего заседания судья Коллин Коллар-Котелли прямо спросила у представителей Минюста: "Кто принимает решения? Кто дает указания?" Ответа не последовало.

Официально не сообщается, сколько времени Глисон уже находится в должности. Она провела совещание для сотрудников в Вашингтоне еще на прошлой неделе, но тогда не раскрывала своего статуса.

Интересно! К DOGE присоединился Джо Геббия – соучредитель Airbnb. Геббия, который является близким другом Илона Маска и миллиардером, объявил, что его задачей станет "улучшение медленного и бумажного процесса выхода на пенсию". Впрочем, подробности его роли остаются неизвестными. "Рад сообщить, что принесу в государственный сектор свое дизайнерское мышление и стартаповый дух", – написал Геббия на X.



Илон Маск неоднократно критиковал действующую систему обработки заявок на пенсию, называя ее слишком медленной и устаревшей из-за использования бумажных архивов. В Пенсильвании для этого до сих пор используется переоборудованная шахта, где хранится 400 миллионов печатных правительственных документов в 26 000 картотек. Офис управления персоналом США объявил в четверг, что впервые в истории полностью обработал пенсионную заявку в цифровом формате, выполнив задачу без единого печатного документа всего за два дня вместо нескольких недель, как обычно.



Пока непонятно, будет ли Геббия получать деньги за работу в DOGE. Он остается крупным акционером и членом совета директоров Airbnb, несмотря на выход из операционной деятельности компании в 2022 году – того же года он присоединился к совету директоров Tesla. Ответ на его назначение в DOGE оказался неоднозначным: некоторые пользователи и хосты Airbnb призвали бойкотировать платформу и требовали дистанцироваться от соучредителя.



Геббия уже вызвал волну возмущения среди сообщества Airbnb в прошлом месяце, когда признался, что голосовал за Трампа на выборах в ноябре. Ранее он поддерживал Демократическую партию и критиковал политику Трампа, в частности относительно развод семей мигрантов. Впрочем, теперь он заявляет, что пережил "пробуждение", а его назначение в DOGE лишь подтверждает приверженность идеям MAGA.

О чем новый указ Трампа

26 февраля стало известно о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, значительно усиливающий полномочия инициативы Илона Маска по сокращению государственных расходов – так называемого департамента правительственной эффективности.

Документ предусматривает кардинальные изменения в системе федеральных расходов на контракты, гранты и кредиты. Все государственные агентства теперь обязаны централизованно фиксировать и обосновывать платежи, а часть этих данных может быть обнародована для обеспечения прозрачности. Контроль за выполнением нового механизма возложен на команду Маска.

Этот указ начинает трансформацию федеральных расходов, делая их прозрачными, а чиновников – подотчетными американскому народу,

– говорится в тексте документа.

Каждое ведомство должно ежемесячно отчитываться DOGE о своих контрактах, в частности объяснять расходы и обосновывать командировки. Исключение сделано для силовых структур, армии, иммиграционных служб и ведомств, занимающихся национальной безопасностью.

Новый указ – часть большей стратегии администрации Трампа по резкому уменьшению федерального аппарата, который Белый дом считает главной преградой для реализации своей программы. Уже на этой неделе Управление по вопросам бюджета и Управление по вопросам госслужбы разослали агентствам меморандум с призывом к "масштабному сокращению персонала" до 13 марта.

Мы сокращаем правительство. Это необходимо. Мы раздутый, неэффективный аппарат. У нас много людей, которые просто не выполняют свою работу,

– заявил Трамп во время первого заседания кабинета министров в своей второй каденции.

Власти США уже уволили тысячи сотрудников, которые находились на испытательном сроке и еще не получили статуса госслужащих. Также в среду, 26 февраля, Трамп объявил, что Агентство по охране окружающей среды сократит до 65% своего штата. Увольнения ожидаются и в министерстве труда и Управлении социального обеспечения.

Во время заседания кабмина Маск признал, что DOGE допустил определенные просчеты, пытаясь быстро сократить или даже полностью ликвидировать некоторые агентства.

"DOGE не будет идеальным", – заявил Маск, вспомнив о "случайной" отмене программы борьбы с Эболой, которая, по его словам, была немедленно исправлена без каких-либо перебоев в финансировании.

Однако представитель Агентства США по международному развитию (USAID), которое стало одной из первых мишеней DOGE, опроверг это заявление. Он сообщил Associated Press, что средства на борьбу с Эболой до сих пор не были разблокированы после того, как Трамп заморозил иностранную помощь в прошлом месяце.

Указ США также предписывает Генеральной администрации служб (GSA) в течение 60 дней представить план продажи государственной недвижимости, которая больше не является необходимой. Кроме того, по инициативе DOGE вводится 30-дневный мораторий на использование правительственных кредитных карт, кроме случаев чрезвычайных ситуаций или по специальному разрешению руководства. Также вводятся новые требования к отчетности по финансируемым государством командировкам и конференциям, которые теперь будут считаться "несущественными расходами".

Как американские госслужащие противодействуют хаосу от Трампа и Маска

Рассылка письма от Илона Маска более двум миллионам американских чиновников привела к панике, пишет The Guardian. В закрытых чатах на зашифрованных платформах десятки сотрудников и подрядчиков правительственных агентств мгновенно начали обсуждать, как реагировать. Некоторые заметили, что служащие с четырехдневной рабочей неделей даже не увидят письма до вторника – когда срок ответа уже истечет. Другие не удержались от сарказма: "Дополнительные баллы получат те, кто напишет, что потратил государственную субсидию на проституток и наркотики", – пошутил один из служащих.

Через несколько часов чиновники сформировали общую тактику: присылать в ответ текст присяги госслужащего, разбитый на пять пунктов. Первый: "Я поддерживаю и защищаю Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних", второй: "Я сохраняю верность и преданность Конституции". И так далее.

Так начался новый этап #AltGov – движения сопротивления чиновников. Его цель – противодействовать разрушительным инициативам администрации Трампа, защищать государственные институты и предоставлять гражданам инструменты для борьбы с авторитаризмом. Движение #AltGov берет начало еще с первой каденции Трампа. Тогда в 2017 году наибольшую популярность получил аккаунт ALT National Park Service, который противостоял попыткам администрации изменить экологическую политику. По словам профессора журналистики Аманды Стерджилл, которая написала книгу We Are #AltGov: Social Media Resistance from the Inside, те аккаунты были направлены на распространение информации о том, что на самом деле происходит в правительстве, когда официальные каналы молчат.

Тогда активисты сообщали об удалении важных государственных данных, жесткой иммиграционной политике и даже самостоятельно организовывали помощь во время ураганов и пандемии COVID-19.



Группы сопротивления в Bluesky / Коллаж The Guardian

Как говорит Линн Шталь, подрядчица в Департаменте по делам ветеранов и участница #AltGov, активисты не только освещают противоречивые правительственные решения, но и помогают коллегам, которые пострадали от массовых сокращений.

Группа вышла на публичный уровень через платформу Bluesky, создавая аккаунты с названиями федеральных агентств или их инициалами. Сейчас таких страниц уже более 40, и они стремительно набирают популярность. Самая большая из них – Alt CDC – насчитывает почти 95 тысяч подписчиков. #AltGov переехал с X на Bluesky из-за "хаоса Маска", как выразилась Шталь, имея в виду его скандальное приобретение Twitter в 2022 году. По ее словам, организовываться в X стало небезопасно.

Новая волна #AltGov только набирает обороты. И хотя о ней еще не писали СМИ, количество аккаунтов в Bluesky удвоилось только за последние недели. По словам Шталь, группа тщательно проверяет всех участников, чтобы убедиться, что они действительно работают в государственных учреждениях. И пока Илон Маск и его DOGE продолжают массовые сокращения госслужащих, #AltGov организует как минимум поддержку для уволенных.