Хаос, масові звільнення і бойкот Маска: до чого призвело створення Трампом DOGE у США

​У листопаді 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про створення департаменту урядової ефективності (Department of Government Efficiency, DOGE). Керівниками його мали стати мільярдери Ілон Маск і Вівек Рамасвамі (наразі лишився лише Маск).

Ініціатива Трампа була спрямована на оптимізацію державних витрат і скорочення бюрократії, а результатом її наразі стало отримання Маском державного крісла, та хаос, що виник у держслужбі США. Ще один цікавий факт – абревіатура нового департаменту збігається з назвою популярної криптовалюти Dogecoin (DOGE), що призвело до значного зростання її вартості. Після оголошення про створення DOGE ціна Dogecoin підскочила на 20%, досягнувши позначки 43 центи.

​У лютому 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа після початку його другого президентського терміну запустила масштабну кампанію з "підвищення ефективності роботи федеральних службовців". Все йде за звичним для нових часів сценарієм – використання ШІ, медійні вкиди та конфлікти інтересів. Зокрема, прямо зараз під вплив Ілона Маска потрапляє цивільна авіація США, а в коридорах міністерств крутять згенеровані ШІ ролики.

24 Канал зібрав ос​танні новини про те, як DOGE намагається зламати налагоджений механізм американської держави та хто за цим стоїть.

Вимоги щодо звітності: як у держслужбі США сталася абсурдна ситуація

22 лютого Маск надіслав електронні листи всім федеральним працівникам – а їх понад 2 мільйони у США – із вимогою надати детальний звіт про свої досягнення за попередній тиждень. Відповіді мають аналізуватися штучним інтелектом, щоб визначити, чи є робота конкретних держслужбовців критичною. У повідомленні також зазначалося, що відсутність відповіді буде розцінена як відставка.

Цей крок викликав неоднозначну реакцію серед держслужбовців та профспілок. Американська федерація державних службовців (AFGE) пообіцяла оскаржувати будь-які незаконні звільнення, назвавши дії Маска та адміністрації Трампа проявом зневаги до федеральних працівників та їхньої важливої роботи. ​

Деякі федеральні агентства, зокрема ФБР, порадили своїм співробітникам не відповідати на лист Маска, посилаючись на національну безпеку та сумніви щодо законності таких вимог. Це призвело до плутанини та стресу серед працівників, а також до критики з боку профспілок та правозахисників. ​А те, що DOGE використовуватиме ШІ для аналізу урядових даних, спричинило судові позови через загрозу конфіденційності. Суд у Нью-Йорку тимчасово заборонив DOGE доступ до систем Міністерства фінансів через ризики витоку даних.

Цікаво! Листи з темою "Що ви зробили минулого тижня?" отримали навіть співробітники судової системи, хоча вона не підпорядковується виконавчій владі. Американська федерація державних службовців (AFGE) заявила про намір оскаржити такі звільнення в суді. "Ілон Маск та адміністрація Трампа знову продемонстрували зневагу до федеральних працівників і їхньої важливої ролі", – наголосив президент федерації Еверетт Келлі.



Водночас Маск назвав тих, хто вже надіслав відповіді на листи, "людьми, яких варто розглядати для підвищення".

Водночас адміністрація Трампа повідомила керівникам федеральних агентств, що вони можуть не виконувати публічну вимогу Ілона Маска щодо звільнення працівників, які не надіслали звіт про свою роботу за попередній тиждень.

Управління з питань персоналу США (OPM) заявило, що агентства самі вирішують, як діяти щодо працівників, які не відповіли. Маск же написав у соцмережі X, що непідзвітні службовці отримають "ще один шанс" перед можливим звільненням.

Деякі агентства, зокрема ФБР і Держдепартамент, ще до розпорядження OPM закликали своїх співробітників не відповідати, побоюючись розголошення чутливої інформації. Зміни в підходах до скорочення держапарату викликали хаос у відомствах, а також опір з боку профспілок та судових органів, що зростає. Федеральний наглядовий орган назвав звільнення деяких працівників незаконними та вимагає призупинити їхню дію на 45 днів.

Водночас у міністерстві житлового будівництва на моніторах показували згенероване ШІ відео із зображенням Трампа та Маска за дивним заняттям. Це викликало в американців ще більше запитань щодо урядової комунікації.

Однак, попри всі ці суперечності, Білий дім наполягає, що адміністрація діє "як єдина команда" під керівництвом Трампа.

Як ситуація з DOGE впливає на Tesla

Дивна діяльність Маска в держслужбі США безпосередньо впливає на його бізнеси. Поки мільярдер намагається прилаштувати SpaceX до контролю цивільної авіації, створюється ще один конфлікт інтересів – з його електромобільною компанією Tesla.

​Американські ЗМІ повідомляють, що Маск, як "спеціальний урядовий службовець" і CEO Tesla, має значний вплив на урядові рішення, що може вимагати від Tesla розглядати уряд як "пов'язану сторону" у своїх фінансових звітах. Це означає, що транзакції між Tesla та урядом можуть не відповідати умовам конкурентного вільного ринку, що потребує додаткової прозорості для інвесторів. Хоча Tesla поки не коментувала цю ситуацію, законодавці та експерти з етики висловлюють занепокоєння щодо можливих конфліктів інтересів та впливу на інновації та конкуренцію в галузях, пов'язаних з бізнес-інтересами Маска. ​

Крім того, Маск тісно співпрацює з Офісом управління та бюджету (OMB) Білого дому для впровадження регуляторних змін, спрямованих на скорочення федеральних витрат. Це може впливати на регуляції, що стосуються Tesla та інших компаній Маска, що лише підсилює занепокоєння щодо прозорості та дотримання правил мільярдером. ​

Політична діяльність Маска уже спричинила хвилю протестів та бойкотів проти Tesla. У лютому 2025 року протестувальники зібралися біля шоурумів Tesla у 37 містах США, висловлюючи невдоволення скороченнями державних службовців, ініційованими DOGE, та підтримкою Маском ультраправих політичних рухів у Європі. Деякі акції протесту супроводжувалися актами вандалізму, включаючи підпали та нанесення графіті на шоуруми Tesla. Організатори протестів використовували хештеги #TeslaTakedown та #TeslaTakeover для координації своїх дій. ​

Важливо! Продажі Tesla у Європі впали на 45% у січні, тоді як загальний попит на електромобілі зріс на 37%. Компанія зареєструвала лише 9 945 авто, порівняно з 18 161 роком раніше. Акції Tesla втратили 8,4% у Нью-Йорку, а ринкова капіталізація компанії опустилася нижче 1 трильйона доларів, знизившись на 25% з початку року.



Tesla показала найгірші результати в Німеччині з липня 2021 року (лише 1 277 реєстрацій) та у Франції з серпня 2022-го (падіння на 63%). У Великобританії Tesla вперше поступилася китайській BYD за кількістю реєстрацій.



Згідно з опитуванням YouGov, європейці негативно ставляться до Маска та його втручання у місцеву політику. 9 січня він провів онлайн-дискусію з лідеркою правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, намагаючись підтримати її партію на виборах.

Хто насправді керує DOGE

Попри обіцянки "повної прозорості", Білий дім довго уникав відповіді на запитання, хто ж керує DOGE. Сам Маск лишається головним медійним обличчям проєкту, регулярно роздаючи вказівки урядовцям через соцмережі, однак офіційно він має статус лише спеціального радника, а не штатного працівника. Реальним керівником, як виявилося, є Емі Глісон, яка стала виконувачкою обов’язків адміністратора Служби DOGE США. Про це повідомив Білий дім 25 лютого.



Емі Глісон / Фото Amy Gleason, LinkedIn

Це перше офіційне підтвердження, хто фактично керує ініціативою Ілона Маска, спрямованою на масштабне реформування федерального апарату.

Глісон має досвід у сфері охорони здоров'я, працювала в US Digital Service (зараз перейменованій у DOGE) та брала участь у роботі Білого дому під час пандемії COVID-19. Вона відповідала за створення національної бази даних випадків захворювання. До повернення в уряд Глісон працювала у венчурній компанії Russell Street Ventures.

Президент доручив Ілону Маску наглядати за DOGE,

– заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт.

Вона додала, що управління агентством здійснюють як кар’єрні чиновники, так і політичні призначенці.

Ситуація з DOGE викликає запитання і в судовій системі. Під час нещодавнього засідання суддя Коллін Коллар-Котеллі прямо запитала у представників Мін'юсту: "Хто ухвалює рішення? Хто дає вказівки?" Відповіді не було.

Офіційно не повідомляється, скільки часу Глісон уже перебуває на посаді. Вона провела нараду для співробітників у Вашингтоні ще минулого тижня, але тоді не розкривала свого статусу.

Цікаво! До DOGE приєднався Джо Геббія – співзасновник Airbnb. Геббія, який є близьким другом Ілона Маска та мільярдером, оголосив, що його завданням стане "покращення повільного й паперового процесу виходу на пенсію". Утім, подробиці його ролі залишаються невідомими. "Радий повідомити, що принесу у державний сектор своє дизайнерське мислення та стартаповий дух", – написав Геббія на X.



Ілон Маск неодноразово критикував чинну систему обробки заявок на пенсію, називаючи її надто повільною та застарілою через використання паперових архівів. У Пенсільванії для цього досі використовується переобладнана шахта, де зберігається 400 мільйонів друкованих урядових документів у 26 000 картотек. Офіс управління персоналом США оголосив у четвер, що вперше в історії повністю опрацював пенсійну заявку в цифровому форматі, виконавши завдання без жодного друкованого документа всього за два дні замість кількох тижнів, як зазвичай.



Поки що незрозуміло, чи отримуватиме Геббія гроші за роботу в DOGE. Він залишається великим акціонером та членом ради директорів Airbnb, попри вихід з операційної діяльності компанії у 2022 році – того ж року він приєднався до ради директорів Tesla. Відповідь на його призначення в DOGE виявилася неоднозначною: деякі користувачі та хости Airbnb закликали бойкотувати платформу та вимагали дистанціюватися від співзасновника.



Геббія вже викликав хвилю обурення серед спільноти Airbnb минулого місяця, коли зізнався, що голосував за Трампа на виборах у листопаді. Раніше він підтримував Демократичну партію та критикував політику Трампа, зокрема щодо розлучення сімей мігрантів. Утім, тепер він заявляє, що пережив "пробудження", а його призначення в DOGE лише підтверджує прихильність до ідей MAGA.

Про що новий указ Трампа

26 лютого стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп підписав указ, що значно посилює повноваження ініціативи Ілона Маска щодо скорочення державних витрат – так званого департаменту урядової ефективності.

Документ передбачає кардинальні зміни в системі федеральних витрат на контракти, гранти та кредити. Всі державні агентства тепер зобов'язані централізовано фіксувати та обґрунтовувати платежі, а частина цих даних може бути оприлюднена для забезпечення прозорості. Контроль за виконанням нового механізму покладено на команду Маска.

Цей указ започатковує трансформацію федеральних витрат, роблячи їх прозорими, а урядовців – підзвітними американському народу,

– йдеться у тексті документа.

Кожне відомство має щомісяця звітувати DOGE про свої контракти, зокрема пояснювати витрати та обґрунтовувати відрядження. Виняток зроблено для силових структур, армії, імміграційних служб та відомств, що займаються національною безпекою.

Новий указ – частина більшої стратегії адміністрації Трампа щодо різкого зменшення федерального апарату, який Білий дім вважає головною перепоною для реалізації своєї програми. Вже цього тижня Управління з питань бюджету та Управління з питань держслужби розіслали агентствам меморандум із закликом до "масштабного скорочення персоналу" до 13 березня.

Ми скорочуємо уряд. Це необхідно. Ми роздутий, неефективний апарат. У нас багато людей, які просто не виконують свою роботу,

– заявив Трамп під час першого засідання кабінету міністрів у своїй другій каденції.

Влада США вже звільнила тисячі співробітників, які перебували на випробувальному терміні та ще не отримали статусу держслужбовців. Також у середу, 26 лютого, Трамп оголосив, що Агентство з охорони довкілля скоротить до 65% свого штату. Звільнення очікуються й у міністерстві праці та Управлінні соціального забезпечення.

Під час засідання кабміну Маск визнав, що DOGE припустився певних прорахунків, намагаючись швидко скоротити або навіть повністю ліквідувати деякі агентства.

"DOGE не буде ідеальним", – заявив Маск, згадавши про "випадкове" скасування програми боротьби з Еболою, яке, за його словами, було негайно виправлено без жодних перебоїв у фінансуванні.

Однак представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке стало однією з перших мішеней DOGE, заперечив цю заяву. Він повідомив Associated Press, що кошти на боротьбу з Еболою досі не були розблоковані після того, як Трамп заморозив іноземну допомогу минулого місяця.

Указ США також наказує Генеральній адміністрації служб (GSA) протягом 60 днів представити план продажу державної нерухомості, яка більше не є необхідною. Крім того, з ініціативи DOGE вводиться 30-денний мораторій на використання урядових кредитних карток, окрім випадків надзвичайних ситуацій чи за спеціальним дозволом керівництва. Також запроваджуються нові вимоги до звітності щодо фінансованих державою відряджень та конференцій, які тепер вважатимуться "несуттєвими витратами".

Як американські держслужбовці протидіють хаосу від Трампа та Маска

Розсилка листа від Ілона Маска понад двом мільйонам американських чиновників призвела до паніки, пише The Guardian. У закритих чатах на зашифрованих платформах десятки співробітників і підрядників урядових агентств миттєво почали обговорювати, як реагувати. Дехто зауважив, що службовці з чотириденним робочим тижнем навіть не побачать листа до вівторка – коли термін відповіді вже спливе. Інші не втрималися від сарказму: "Додаткові бали отримають ті, хто напише, що витратив державну субсидію на повій і наркотики", – пожартував один зі службовців.

Через кілька годин чиновники сформували спільну тактику: надсилати у відповідь текст присяги держслужбовця, розбитий на п'ять пунктів. Перший: "Я підтримую та захищаю Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх", другий: "Я зберігаю вірність і відданість Конституції". І так далі.

Так почався новий етап #AltGov – руху спротиву чиновників. Його мета – протидіяти руйнівним ініціативам адміністрації Трампа, захищати державні інституції та надавати громадянам інструменти для боротьби з авторитаризмом. Рух #AltGov бере початок ще з першої каденції Трампа. Тоді у 2017 році найбільшу популярність здобув акаунт ALT National Park Service, який протистояв спробам адміністрації змінити екологічну політику. За словами професорки журналістики Аманди Стерджилл, яка написала книгу We Are #AltGov: Social Media Resistance from the Inside, ті акаунти були спрямовані на поширення інформації про те, що насправді відбувається в уряді, коли офіційні канали мовчать.

Тоді активісти повідомляли про видалення важливих державних даних, жорстку імміграційну політику та навіть самостійно організовували допомогу під час ураганів і пандемії COVID-19.



Групи спротиву у Bluesky / Колаж The Guardian

Як каже Лінн Шталь, підрядниця у Департаменті у справах ветеранів та учасниця #AltGov, активісти не тільки висвітлюють суперечливі урядові рішення, а й допомагають колегам, які постраждали від масових скорочень.

Група вийшла на публічний рівень через платформу Bluesky, створюючи акаунти з назвами федеральних агентств або їхніми ініціалами. Зараз таких сторінок уже понад 40, і вони стрімко набирають популярність. Найбільша з них – Alt CDC – має майже 95 тисяч підписників. #AltGov переїхав з X на Bluesky через "хаос Маска", як висловилася Шталь, маючи на увазі його скандальне придбання Twitter у 2022 році. За її словами, організовуватися в X стало небезпечно.

Нова хвиля #AltGov лише набирає обертів. І хоча про неї ще не писали ЗМІ, кількість акаунтів у Bluesky подвоїлася лише за останні тижні. За словами Шталь, група ретельно перевіряє всіх учасників, щоб переконатися, що вони дійсно працюють у державних установах. І поки Ілон Маск та його DOGE продовжують масові скорочення держслужбовців, #AltGov організовує щонайменше підтримку для звільнених.