Цена на оформление этих документов выросла с 1 января 2026 года: будьте внимательны

С 1 января 2026 года цена получения некоторых документов возросла. Увеличилась стоимость оформления паспортов и вида на жительство. Сколько стоит сегодня получить такие документы, читайте дальше.

Сколько теперь стоит оформить паспорт или справку на проживание?

В 2026 году, как и раньше, бесплатным является оформление первого паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Заметим, что выросла именно стоимость бланков. Сама админуслуга не подорожала, сообщает миграционная служба.

Общая цена на биометрические документы теперь такая, если речь идет об изготовлении ID-карты:

до 20 рабочих дней – 618 гривен (ранее эта услуга обходилась в 558 гривен);

а вот до 7 рабочих дней – 988 гривен (ранее такая услуга стоила 928 гривен).

Оформление загранпаспорта будет стоить:

до 20 рабочих дней – 1 147 гривен (ранее – 1 042 гривен);

на срок до 7 рабочих дней – 1 787 гривен (до начала 2026 года – 1 682 гривны).

Стоимость вида на жительство:

если речь идет о постоянном проживании – 1 235 гривен (ранее оформление такого документа обходилось в 1 175 гривен);

временное проживание – 1 140 гривен (до начала 2026 года – 1 080 гривен).

В то же время по старой цене будет действовать услуга, если лицо:

успело подать заявление для оформления документа;

а также оплатило административные услуги до 31 декабря 2025 года.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31 декабря 2025 года, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений,

– отмечает служба.

Что еще важно знать о документах сейчас?