Ціна на оформлення цих документів зросла з 1 січня 2026 року: будьте уважні
- З 1 січня 2026 року вартість оформлення паспортів і довідок на проживання зросла через підвищення цін на бланки.
- Нові ціни: ID-картка до 20 днів – 618 грн, закордонний паспорт до 20 днів – 1 147 грн.
З 1 січня 2026 року ціна отримання деяких документів зросла. Збільшилась вартість оформлення паспортів і довідок на проживання. Скільки сьогодні коштує отримати такі документи, читайте далі.
Скільки тепер коштує оформити паспорт чи довідку на проживання?
У 2026 році, як і раніше, безоплатним є оформлення першого паспорта громадянина України у формі ID-картки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну міграційну службу.
Зауважимо, що зросла вартість бланків. Сама адмінпослуга не подорожчала, повідомляє міграційна служба.
Загальна ціна на біометричні документи тепер така, якщо йдеться про виготовлення ID-картки:
- до 20 робочих днів – 618 гривень (раніше ця послуга обходилась в 558 гривень);
- а от до 7 робочих днів – 988 гривень (раніше така послуга коштувала 928 гривень).
Оформлення закордонного паспорта коштуватиме:
- до 20 робочих днів – 1 147 гривень (раніше – 1 042 гривень);
- на термін до 7 робочих днів – 1 787 гривень (до початку 2026 року – 1 682 гривні).
Вартість посвідки для проживання:
- якщо йдеться про постійне проживання – 1 235 гривень (раніше оформлення такого документа обходилось в 1 175 гривень);
- тимчасове проживання – 1 140 гривень (до початку 2026 року – 1 080 гривень).
Водночас за старою ціною буде діяти послуга, якщо особа:
- встигла подати заяву для оформлення документа;
- а також оплатили адміністративні послуги до 31 грудня 2025 року.
Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31 грудня 2025 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв,
– зазначає служба.
Що ще важливо знати про документи зараз?
Уряд готується спростити оформлення деяких документів. Йдеться, зокрема, про РНОКПП. Скоро картку платника податків можна буде оформити через Дію.
Наразі документи в Дії прирівняні до паперових. Це підтверджується законом. Наприклад, паспорти (ID-картки та закордонні) прирівняли до паперових аналогів ще 23 серпня 2021 року.