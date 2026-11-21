Даже если бизнес фактически остановился, налоговые обязательства могут сохраняться. Неуплата ЕСВ при отсутствии законных оснований для освобождения от уплаты приводит к накоплению задолженности, а закрытие ФЛП не аннулирует ее автоматически.

Кто из предпринимателей обязан уплачивать взнос даже при нулевом доходе

Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения (1–3 группы), обязаны ежемесячно уплачивать единый социальный взнос независимо от того, вели ли они реальную деятельность и получили ли хоть какую-то копейку прибыли. Законодательство устанавливает непреложное правило: минимальный страховой взнос для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, составляет 22% от минимальной заработной платы, о чем напомнили в Главном управлении ГПСУ в Киевской области. Если вы временно приостановили деятельность или понесли убытки, для налоговой службы это не является оправданием, поэтому игнорирование платежей автоматически приводит к накоплению задолженности.

Когда ФЛП на общей системе может законно не платить ЕСВ

Для представителей общей системы налогообложения действуют кардинально иные финансовые правила. Согласно пункту 2 части 1 статьи 7 Закона Украины № 2464-VI, базой начисления взноса для участников общей системы является исключительно чистый налогооблагаемый доход. Если по итогам отчетного месяца предприниматель ничего не заработал или вообще ушел в минус, ЕСВ можно официально не начислять и не отдавать государству ни одной гривны.

В то же время предприниматель имеет право внести платеж добровольно. Это имеет прямой практический смысл: если взнос не уплачен, этот месяц просто выпадает из вашего страхового стажа, что в будущем напрямую скажется на размере пенсионных выплат.

Кто полностью освобожден от уплаты единого взноса за себя

Законодательство четко определяет льготные категории предпринимателей, которым разрешено не тратить собственные сбережения на ЕСВ. Первая категория – это специалисты, совмещающие бизнес с наемным трудом: если по основному месту работы работодатель уже уплачивает за вас взнос в размере не менее минимального, дублировать его в рамках ФЛП не требуется. Также от финансового бремени освобождены предприниматели, достигшие пенсионного возраста или имеющие официально подтвержденный статус лица с инвалидностью.

Отдельную надежную защиту государство предоставляет мобилизованным предпринимателям. Если ФЛП не имеет наемных работников и был призван на военную службу, на весь период исполнения обязанностей начисление и уплата взноса полностью отменяются.

Почему закрытие бизнеса не поможет избавиться от налогового долга

Распространенное заблуждение о том, что ликвидация регистрации ФЛП списает все старые долги, нередко обходится предпринимателям в тысячи гривен. Налоговики подчеркивают: при отсутствии официального права на льготу начисление осуществляется автоматически, а прекращение предпринимательской деятельности в ЕГР не аннулирует уже образовавшийся долг, к которому обязательно добавятся штрафы и неуклонно растущая пеня. Чтобы уберечь собственный бюджет от блокировки счетов, специалисты советуют регулярно отслеживать состояние расчетов через электронный кабинет плательщика ГПСУ и обязательно сохранять все платежные квитанции.

К слову, обновленные правила уплаты ЕСВ действуют с начала 2026 года. Следовательно, уплата этого налога является обязательной. Его должны уплачивать работодатели, ФЛП, воинские части и силовые органы, самозанятые лица, члены фермерских хозяйств и украинцы.