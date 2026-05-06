Теперь не надо бегать по городу: доставка посылок из Temu для украинцев изменилась

Китайский маркетплейс Temu, который стремительно набрал популярность благодаря дешевым товарам и массовой рекламе, меняет формат доставки по Украине. Теперь клиенты смогут получать свои заказы в любимых отделениях "Новой почты".

Как оформить доставку по-новому?

Раньше пользователи жаловались, что посылки приходилось искать по всему городу. Однако теперь при оформлении заказа можно выбрать конкретное отделение или почтомат "Новой почты".

Шаг №1. В корзине нажмите "Оформить заказ".

Шаг №2. В сведениях о товаре необходимо нажать на поле с информацией о доставке (над способами оплаты).

Шаг №3. После выберите ближайшее отделение, почтомат или пункт выдачи, а в случае необходимости данные можно отредактировать.

Почему посылки из Temu могут подорожать?

Напомним, Кабмин уже одобрил законопроект, который предусматривает новые правила для международных посылок. Сейчас товары стоимостью до 150 евро можно ввозить без налогообложения, однако в правительстве считают, что это ставит украинских производителей в неравные условия.

Поэтому уже с 2027 года для таких покупок планируют ввести НДС. Его хотят начислять автоматически еще во время оформления заказа на онлайн-платформах. Для этого государство сотрудничает с соприкасающимися операторами и сервисами.

Интересно, что инициативу также поддержали эксперты Европейской Бизнес Ассоциации. Такой шаг поможет приблизить законодательство к правилам ЕС, а повышение налогов является одним из требований МВФ для предоставления финансовой помощи Киеву.

