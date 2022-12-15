"Доступные кредиты 5-7-9%": условия популярной программы для бизнеса планируют изменить

Нацбанк и Минфин поддерживают внесение изменений в условия программы льготного кредитования для бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Такого согласия ведомства достигли на очередном заседании Совета по финансовой стабильности (СФС), которое состоялось 8 декабря.

Как отмечается в официальном пресс-релизе НБУ, инициатива нуждается в ревизии и пересмотре на фоне новых экономических вызовов. Так, условия программы намерены усовершенствовать.

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Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируют усовершенствовать

Участники заседания СФС отметили, что в нынешних экономических реалиях целесообразно расширить круг доступных для заемщиков финансовых инструментов и в то же время оптимизировать бюджет программы. Это поможет осуществить постепенный переход бизнесов-заемщиков к уплате ненулевых процентных ставок.

В пресс-релизе НБУ подчеркивается, что ключевым двигателем кредитной активности в условиях высоких рисков военного положения является доступ банков к государственным программам поддержки кредитования, в том числе и к программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

К слову, в итоге члены СФС поддержали целесообразность усовершенствования условий программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с участием Минфина, профильных министерств и Нацбанка. В то же время, что именно планируют изменить в популярной программе льготного кредитования, пока неизвестно.

Добавим, что по состоянию на 12 декабря, с момента старта инициативы "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес получил в рамках программы 51 414 кредитов общей суммой 158,86 миллиарда гривен.