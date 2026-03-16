Новая волна хаоса: из-за атаки дрона Emirates снова отменяет рейсы из Дубая

Утром 16 марта стало известно об "инциденте с дроном вблизи Международного аэропорта Дубая (DXB)". Из-за этого известная авиакомпания Emirates начала отменить рейсы, а затем ограничила их.

Что будет с авиарейсами из и в Дубай после попадания дрона?

Дрон вблизи Международного аэропорта Дубая (DXB) попал в топливный бак, что привело к пожару, пишет Business Insider.

Около 5:10 утра по местному времени в офисе сообщили, что пожар локализован, и что о пострадавших не сообщалось. Однако, похоже, что инцидент вызвал новую волну хаоса в путешествиях и сбоев в полетах:

Вскоре DXB сообщила, что все рейсы временно приостановлены "в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала".

Авиакомпания Emirates прислала сообщение: "Все рейсы в Дубай и из него временно приостановлены. Пожалуйста, не ездите в аэропорт".

Компания Dubai Airports сообщила, что некоторые рейсы перенаправляются из DXB в Аль-Мактум.

Позже стало известно, что рейсы в и из аэропорта DXB постепенно восстанавливаются. Emirates заявила, что до конца дня "будет выполнять ограниченное расписание" рейсов.

Как война в Иране повлияла на акции авиакомпаний?

Акции авиакомпаний восстановились 5 марта, после чего с Ближнего Востока вылетело больше рейсов, что дало перевозчикам определенную "передышку" после падения прибыли, пишет Reuters.

Emirates и Etihad Airways сейчас ограничивают количество рейсов из Дубая и Абу-Даби из-за безопасных воздушных коридоров Объединенных Арабских Эмиратов.

Авиакомпания Qatar Airways заявила, что запрещает ограничивать рейсы помощи пассажирам, которые застряли в Омане.

Чартерный рейс правительства США перевозил американцев домой с Ближнего Востока, а также организовывались дополнительные рейсы из других регионов.

Так известно, что цены на билеты на популярные маршруты, такие как маршруты из Австралии в Европу, резко выросли после закрытия Дубая, самого загруженного международного аэропорта мира, который фактически обслуживает более 1000 рейсов в день.