Какие авиакомпании подняли цены на билеты?

Цены на реактивное топливо, которые до американо-израильских ударов по Ирану составляли около 85 – 90 долларов за баррель, последние дни выросли до 150-200 долларов за баррель. Из-за этого дорожают авиаперелеты, пишет Reuters.

Хотя несколько азиатских и европейских авиакомпаний, включая Lufthansa и Ryanair, имеют хеджирование цен на нефть, обеспечивая часть своих поставок топлива по фиксированным ценам, Finnair предупредила, что даже доступность топлива может оказаться под угрозой, если конфликт затянется.

Длительный кризис может повлиять не только на цену топлива, но и на его доступность, по крайней мере временно,

– сказал представитель Finnair.

Что известно о других авиакомпаниях:

Qantas Airways сообщила, что не только повышает международные тарифы, но и рассматривает возможность перераспределения рейсов в Европу, поскольку авиакомпании и пассажиры пытаются избегать полетов из-за нестабильного воздушного пространства Ближнего Востока. Гонконгская Cathay Pacific объявила о дополнительных рейсах в Лондон и Цюрих в марте. Air New Zealand уже повысила тарифы эконом-класса. В компании предупредили, что дальнейшие изменения возможны, если цены на топливо останутся высокими. Гонконгская Hong Kong Airlines сообщила, что повысит топливные сборы до 35,2%. Больше всего подорожают рейсы между Гонконгом и Мальдивами, Бангладеш и Непалом. В то же время, Vietnam Airlines попросила власти отменить экологический налог на авиатопливо, чтобы снизить расходы. По оценке правительства Вьетнама, операционные расходы авиакомпаний выросли на 60 – 70% из-за подорожания топлива.

Подорожает ли бензин в Украине?

В соцсетях распространились слухи о вероятном повышении цен на бензин вплоть до 100 – 150 гривен за литр в будущем. Информацию прокомментировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Герус отметил, что когда в мире начинаются подобные войны, предсказывать что-то очень сложно. Однако он не имеет прогнозов о цене в 100 – 150 гривен за литр на топливо.

Я думаю, что ситуация сложная, она может даже усложняться, но чтобы дошло до такого (цен в 100 – 150 гривен за литр топлива), я все-таки не думаю,

– отметил он.

Кроме того, стабилизировать ситуацию на рынке может выпуск стратегических и минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, для чего нужно принять соответствующие решения.

Что происходит с ценами на топливо в мире из-за конфликта США и Ирана?