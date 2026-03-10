Экс-член парламента НАТО Петр Кульпа объяснил 24 Каналу, что Россия заинтересована в бесконечной войне на Ближнем Востоке, Китай – в ее скорейшем завершении, что создает противоречие между двумя союзниками.

Смотрите также: Иран сделал большой просчет в начале войны, – The Telegraph

Действительно ли война США против Ирана спасает экономику России?

Трамп фактически бросил спасательный круг Путину. Рост нефтяных доходов позволит России дальше финансировать войну, хотя все прогнозы об истощении строились на условии, что войны на Ближнем Востоке не будет. Эта война также усложняет переговоры Трампа с Китаем,

– сказал Кульпа.

Война США против Ирана является зеркальным отражением войны России против Украины – как та укрепляла Китай и ослабляла США, так эта укрепляет американские позиции и отрезает Китай от энергоресурсов и рынков.

Война на Ближнем Востоке может сорвать запланированную на 31 марта встречу Трампа и Си Цзиньпина, ведь Китай требует прекращения агрессии. После Венесуэлы США посылают Китаю тот же сигнал на Ближнем Востоке – энергоресурсы будут доступны только на американских условиях.

"Китаю придется решать, что для него выгоднее. Если встреча Трампа и Си состоится, то есть шанс на приостановление обеих войн. Если нет, то нефть по 200 долларов, кризис и истощение ресурсов США и Европы, которая помогает Украине. За 10 дней войны на Ближнем Востоке снарядов для Patriot потрачено больше, чем Украина получила за 4 года", – сказал Кульпа.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович считает, что Китай теряет из-за этой ситуации, что парадоксально может сблизить Пекин с Вашингтоном. Китай не способен напрямую вмешаться в войну в Иране, поэтому ограничивается призывами к переговорам и защищает собственные нефтяные интересы. В отличие от него, Россия заинтересована в затягивании конфликта, чтобы воспользоваться ростом цен на нефть.

Что еще известно о продаже российской нефти?