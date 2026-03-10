Ексчлен парламенту НАТО Пьотр Кульпа пояснив 24 Каналу, що Росія зацікавлена в нескінченній війні на Близькому Сході, Китай – у її якнайшвидшому завершенні, що створює суперечність між двома союзниками.

Дивіться також: Іран зробив великий прорахунок на початку війни, – The Telegraph

Чи справді війна США проти Ірану рятує економіку Росії?

Трамп фактично кинув рятувальне коло Путіну. Зростання нафтових доходів дозволить Росії далі фінансувати війну, хоча всі прогнози про виснаження будувалися на умові, що війни на Близькому Сході не буде. Ця війна також ускладнює переговори Трампа з Китаєм,

– сказав Кульпа.

Війна США проти Ірану є дзеркальним відображенням війни Росії проти України – як та зміцнювала Китай і послаблювала США, так ця зміцнює американські позиції та відрізає Китай від енергоресурсів та ринків.

Війна на Близькому Сході може зірвати заплановану на 31 березня зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, адже Китай вимагає припинення агресії. Після Венесуели США посилають Китаю той самий сигнал на Близькому Сході – енергоресурси будуть доступні лише на американських умовах.

"Китаю доведеться вирішувати, що для нього вигідніше. Якщо зустріч Трампа і Сі відбудеться, то є шанс на призупинення обох воєн. Якщо ні, то нафта по 200 доларів, криза і виснаження ресурсів США та Європи, яка допомагає Україні. За 10 днів війни на Близькому Сході снарядів для Patriot витрачено більше, ніж Україна отримала за 4 роки", – сказав Кульпа.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Китай втрачає через цю ситуацію, що парадоксально може зблизити Пекін із Вашингтоном. Китай не здатен безпосередньо втрутитися у війну в Ірані, тому обмежується закликами до переговорів і захищає власні нафтові інтереси. На відміну від нього, Росія зацікавлена у затягуванні конфлікту, щоб скористатися зростанням цін на нафту.

Що ще відомо про продаж російської нафти?