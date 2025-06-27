Кем был Джефф Безос до того, как стал миллиардером

Джефф Безос – один из самых богатых людей в мире. Он основатель Amazon, космический мечтатель и человек, который изменил формат покупок навсегда. При этом до того, как его имя стало синонимом успеха в стиле Кремниевой долины, Безос был вовсе не "гением с золотым билетом", а обычным парнем со страстью к компьютерам, книгам и с большим видением.

Каким был Безос до того, как его онлайн-магазин в гараже превратился в мирового гиганта, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Самые богатые self-made звезды США – новый рейтинг Forbes 2025

Детство: инженерное мышление и изобретательность

Джеффри Престон Безос родился 12 января 1964 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Его матери, Джеки, было всего 17 лет, когда она родила сына. Биологический отец покинул семью, и Джефф рос под опекой отчима – Мигеля Безоса, кубинского иммигранта, которого парень впоследствии будет считать своим настоящим отцом.

Еще с детства Безос имел инженерное мышление: разбирал будильники, мастерил из хлама устройства и мечтал о колониях в космосе. Он превратил гараж родителей в свою собственную лабораторию и установил по всему дому электрические устройства.

Безос в детстве и подростковом возрасте / Фото medium

Школьные годы: компьютеры, наука и лидерские амбиции

В школе Безос не только хорошо учился, но и отличался харизмой и стратегическим мышлением. Он руководил школьным научным клубом, создал солнечную кухню из параболического зеркала и выиграл все возможные олимпиады.

Когда ему было 16, он работал в McDonald's. Но даже там его интересовали не гамбургеры, а системы автоматизации процессов.

Принстон и работа в хедж-фонде: путь из айтишника в инвестора

После окончания Принстонского университета, где он изучал электротехнику и компьютерные науки, Безос начал свою профессиональную деятельность в сфере высоких технологий и финансов. Его первая работа была в инвестиционном фонде Fitel, где он занимался созданием сетевой инфраструктуры для новой финансовой компании.

Впоследствии он перешел в компанию Bankers Trust, где получил ценный опыт в банковской сфере, и параллельно развивал навыки в IT. Именно тогда Безос понял, что интернет – это будущее, и начал интересоваться этой сферой.

После Bankers Trust, он работал в инвестиционном фонде D.E. Shaw & Co., где быстро стал одним из самых молодых вице-президентов компании. Здесь Безос получил уникальный опыт в сфере инвестиций, управления проектами и стратегического планирования.

Идея, которая изменила жизнь и историю: создание Amazon

В 1994 году, после изучения быстрорастущего рынка интернет-коммерции, Безос решил рискнуть – оставил стабильную работу, чтобы основать собственную компанию. Идея возникла во время поездки на автомобиле: он составил список товаров, которые можно продавать онлайн, и выбрал книги как лучший варианты, ведь это предполагает большой ассортимент, спрос и простоту доставки.

Безос и его жена Маккензи переехали в маленький гараж в Сиэтле, где и началось развитие Amazon. Сначала это был простой онлайн-магазин книг, но уже на старте Безос имел грандиозные планы по расширению бизнеса. Он привлек начальные инвестиции и начал привлекать талантливых разработчиков и менеджеров.

До первого миллиарда – 5 лет

Amazon появился онлайн в 1995-м. В первые два месяца компания продавала книги во все 50 штатов и 45 стран. При этом Безос не гнался за прибылью, все заработанное вкладывал в развитие.

В 1997 году Amazon вышел на биржу. А уже в 1999-м Forbes включил Безоса в список миллиардеров. То есть понадобилось всего 5 лет, чтобы из гаражной идеи вырос крупнейший книжный ритейлер, а затем – маркетплейс на все случаи жизни.

Расширение и вызовы

Amazon развивался стремительно, несмотря на сложности. Безос столкнулся с кризисом доткомов в начале 2000-х, который угрожал выживанию компании. Но его стратегия долгосрочного инвестирования и масштабирования оправдала себя.

Он в первую очередь ориентировался на создание максимально удобного сервиса для клиентов, вкладывая ресурсы в логистику, инфраструктуру и расширение ассортимента.

После того как Amazon закрепился как онлайн-магазин, Безос начал расширять деятельность: запускать новые направления, такие как Amazon Web Services (AWS) - облачная платформа, которая изменила IT-индустрию, Amazon Prime – сервис быстрой доставки, и даже собственные гаджеты, как Kindle.

Безос не боялся экспериментировать и рисковать, вкладывая в проекты, которые казалось слишком амбициозными. Его видение меняло не только розничную торговлю, но и технологический ландшафт в целом.

Еще до Amazon Безос мечтал о Blue Origin

Интересно, что еще до создания Amazon, Безос фантазировал не о доставке, а о космосе. Он признавался, что мечтает "спасти человечество", переселив людей в гигантские космические станции. Именно поэтому в 2000 году, когда об Amazon уже гудели все, он основал Blue Origin.

Так что, это сегодня Безос – символ технологической эпохи, и до миллиардов была работа в McDonald's, солнечные зеркала, компьютеры, хедж-фонд, гараж и вера в интернет-книжный магазин, который "может вырасти".