Столица энергозависимости: первый в мире магазин EcoFlow открыли в Украине

Мировой производитель портативных накопителей электроэнергии EcoFlow открыл свой первый официальный оффлайн магазин. Он будет находиться в Украине, Киеве.

Магазин EcoFlow в Украине.

Магазин EcoFlow будет находиться в Киеве по адресу Большая Васильковская, 129. Поэтому, по мнению соучредителя DroneUA Валерия Яковенко, компания которого является официальным дистрибьютором EcoFlow, Киев теперь можно называть столицей энергонезависимости мира.

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Сегодня мы задаем стандарты для всех стран и самую высокую планку развития, потому что перед нами стоит цель построения энергонезависимой страны, где все начинается с каждого отдельного Украинца,

– написал он.