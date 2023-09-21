Египтяне не будут импортировать пшеницу от россиян. Поиск альтернативы не создал для них никаких затруднений.

Египет диктовал правила россиянам

Египет сообщил о том, что закупит 500 тысяч тонн пшеницы во Франции и Болгарии. Что касается переговоров с Москвой, то для россиян они завершились ничем.

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Как стало известно, египтяне предложили россиянам свою цену на пшеницу, которая была значительно ниже тех денег, которые мечтали получить россияне. Когда же оккупанты ответили отказом, Египет едва не сразу нашел другие варианты импорта пшеницы.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире. Почти все закупки проходят через Главное управление поставок Египта.

Источники сообщили, что Россия пыталась установить неофициальную минимальную цену, из-за чего осталась ни с чем. Порты окупантов после двух лет урожаев переполнены, в результате чего они стали ценообразователями мирового рынка.

Большой избыток предложения оказывает давление на цены, поэтому россияне вводят минимальные показатели, чтобы поддержать рынок.