Помощь России в наращивании вооружения: ЕС наконец-то готовит санкции против компаний из Китая

Некоторые китайские компании решили помогать российским оккупантам в войне против Украины. Известно, что их деятельность способствует наращиванию запасов оружия в арсенале агрессора.

Россия не устает искать способы обойти санкции и получать вооружение и другие ресурсы для ведения войны против Украины. Как выяснилось, помогать оккупантам в этой деятельности решили некоторые китайские компании.

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Реакция ЕС на помощь Китая России

Евросоюз хочет ввести санкции против тех компаний, которые помогают оккупантам вести войну против Украины. Такой шаг может усилить напряжение между ЕС и Пекином, но этот фактор не рассматривается как критический.

Как стало известно Financial Times, речь идет о 7 китайским компаниях, их подозревают в продаже оборудования, которое Россия может использовать для вооружения. Введение санкций государства-члены ЕС обсудят уже на этой неделе.

Некоторые из этих компаний уже попали в санкционный список США. Присоединение ЕС к санкциям вызовет недовольство Китая, который очень опасается союза Штатов и Европы на глобальном уровне. Ранее ЕС утверждал, что нет доказательств того, что Пекин помогает России и таким образом избегал критики Китая. Также известно, что в санкционный список должны попасть две компании из ОАЭ и одна из Армении.

Также предлагается ввести санкции против компании "I Jet Global DMCC", базирующейся в Дубае и Сирии. Как сообщил Минфин США, именно эта компания занималась логистикой иранских беспилотников в Россию. В список также должны внести иранские компании, производившие дроны для российских оккупантов.

ЕС также активно работает над механизмом, который исключит возможность обхода санкций с помощью третьих стран. Кроме того, танкерам, которые скрывали свое местонахождение, должны запретить заходить в порты Евросоюза, ведь есть подозрение, что они занимаются транспортировкой российской нефти, на которую наложено эмбарго.