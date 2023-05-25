НАПК назвало еще одного спонсора войны: какие его бренды можно увидеть в магазинах

Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило еще одну иностранную компанию в перечень международных спонсоров войны. Им стал один из самых крупных производителей продуктов.

Речь идет о компании Mondelēz International, которая имеет статус самой большой в Северной Америке. Кроме того, эта корпорация входит в тройку мировых лидеров в секторе производства продуктов.

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НАПК назвало еще одного спонсора войны

В целом многие компании и бизнесы, для которых репутация важнее прибыли на рынке агрессора, приняли решение о прекращении своей деятельности в России после начала полномасштабной войны против Украины. Однако компания Mondelēz International продолжает работать на российском рынке.

В России компания Mondelēz International работает при посредничестве ООО "Мон'делис Русь" и платит налоги в государственный бюджет. Например, приведем такие данные за 2022 год, в течение которого уже продолжалась полномасштабная агрессия против Украины:

Филиал Mondelez на рынке агрессора получил прибыль в размере 339 миллионов долларов . За год этот показатель вырос на 303% ;

. За год этот показатель вырос на ; Выручка компании составила 1 миллиард долларов США , выросшие за прошлый год на 38% ;

, выросшие за прошлый год на ; Бюджет агрессора компания пополнила более чем на 61 миллион долларов.

Интересно, что в Mondelez активно рассказывает о благотворительности, направленной на помощь детям, пострадавшим от полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время, корпорация продолжает развивать бизнес на рынке агрессора, который, скорее всего, считает перспективным. Поэтому производитель печенья OREO, "Мишек Барни", крекеров TUC, жевательной резинки Dirol и леденцов Halls продолжает пополнять бюджет агрессора на миллионы долларов.