Еврокомиссии выделит в поддержку украинского бизнеса 7,5 миллиона евро

Еврокомиссия в рамках двух грантов, имеющих общее название ReadyForEU, предоставит бизнесу 7,5 миллиона евро. Они будут направлены на поддержку украинских предпринимателей.

Грантовая помощь ReadyForEU

Еврокомиссия объявила о двух грантовых предложениях: инициативе "Бизнес-Мост" и "Эразмус для молодых предпринимателей – Украина", которые объединили под названием ReadyForEU. Программа будет длиться 7 лет (2021 – 2027 год) и будет бюджет в 4,2 миллиона евро.

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Инициатива "Бизнес-Мост"

Бюджет – 4,5 миллиона евро.

Финансовая поддержка будет предоставляться украинским МСП (в том числе перемещенным компаниям, зарегистрированным в Украине, которые сейчас работают с ЕС), пострадавшим от войны.

Консорциум из организаций по поддержке бизнеса, который создадут в рамках инициативы, отберет до 1500 украинских МСП, ориентированных на рост и устойчивое развитие, которые получат прямую поддержку в размере до 2 500 евро.

Такая поддержка покроет расходы на исследование европейского рынка для поиска партнеров, юридические, организационные или финансовые консультации по созданию новой компании или адаптации существующей, консультации по правам интеллектуальной собственности, посещение европейских выставок и ярмарок и т.д.

– говорится в сообщении.

Эразмус для молодых предпринимателей.

Бюджет – 3 миллиона евро.

Инициатива позволит новым украинским предпринимателям получить опыт ведения бизнеса в европейских странах через действующую программу Эразмус для молодых предпринимателей.

Возможностью смогут воспользоваться 430 новых украинских предпринимателей.

В Минэкономики отметили, что облегчение доступа к рынкам ЕС, содействие развитию предпринимательства, изучение опыта ведения бизнеса в странах ЕС и модернизация промышленности – эти и другие возможности будут доступны украинскому бизнесу в рамках Программы ЕС "Единый рынок". В настоящее время идет процесс ратификации соответствующего Соглашения, подписанного в Киеве в начале февраля.