Глава международной юрфирмы уходит с должности из-за писем к Эпштейну: что в них было
- Председатель Paul Weiss Брэд Карп ушел в отставку из-за опубликованных электронных писем с Джеффри Эпштейном, которые показали их общение после признания Эпштейна виновным в сексуальных преступлениях.
- Карп признал, что посещал ужины в доме Эпштейна и просил его помочь устроить сына на работу, но отрицает участие в неправомерных действиях.
Председатель правления Paul Weiss, одной из самых известных международных юридических фирм, ушел в отставку после публикации файлов Эпштейна. Стало известно, что они переписывались уже далеко после того, как Джеффри Эпштейна впервые признали виновным в сексуальных преступлениях.
Что известно о связях Брэда Карпа с Эпштейном?
Обнародованные дела Джеффри Эпштейна раскрыли его электронные письма с осужденным, пишет CNN.
Paul Weiss, имея более 1200 юристов, представляет некоторые из крупнейших компаний мира, такие как Amazon, Exxon Mobil и Национальную футбольную лигу. Фирма также имеет репутацию компании, которая предоставляет бесплатную работу организациям, поддерживающих малообеспеченных и иммигрантов.
Электронные письма, опубликованные Министерством юстиции, показали, что Карп был гостем в нью-йоркском особняке Эпштейна и неоднократно обменивался с ним электронными письмами. Они поддерживали общение еще в 2019 году , в год смерти Эпштейна.
22 июля 2015 года Карп в электронном письме искренне поблагодарил Эпштейна за то, что тот пригласил его на вечер, который он назвал "таким, что случается раз в жизни".
Брэд Карп никогда не был свидетелем и не участвовал ни в каких неправомерных действиях. Господин Карп посетил два групповых ужина в Нью-Йорке и имел небольшое количество социальных взаимодействий по электронной почте, о чем он сожалеет,
– рассказал позже представитель юрфирмы.
В июне 2016 года Карп также обратился за помощью к Эпштейну и спросил, может ли тот помочь его сыну устроиться на работу над будущим фильмом Вуди Аллена.
Карп написал, что его сын "с удовольствием работал бы с Вуди над его будущим кинопроектом в любой роли, если это возможно. Ему точно не нужно платить, и он действительно хороший, талантливый парень".
После публикации этих писем Карп решил оставить должность руководителя. Его назначили председателем правления Paul Weiss почти два десятилетия назад, и он "будет продолжать полностью сосредотачивать свое внимание на обслуживании клиентов в фирме", говорится в заявлении.
Управление компанией Paul Weiss в течение последних 18 лет было гордостью в моей профессиональной жизни. Недавние освещения отвлекали внимание и сосредотачивали его на мне, что не соответствует лучшим интересам фирмы,
– сказал Карп в заявлении.
Последние новости об обнародованных файлах Эпштейна
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что дело Эпштейна могло стать возможностью для Путина иметь компромат на влиятельных лиц США. Эпштейн обсуждал возможности встречи с Путиным, что может свидетельствовать об определенных контактах сторон.
Фото мэра Нью-Йорка с Джеффри Эпштейном были созданы искусственным интеллектом и распространены в соцсетях. Изображения появились на пародийном аккаунте после публикации новых файлов Эпштейна Министерством юстиции.
Принцесса Метте-Марит попала в скандал из-за связей с Джеффри Эпштейном. Кроме этого, королевская семья Норвегии сталкивается с дополнительными проблемами из-за суда над сыном Метте-Марит.
Трамп призвал прекратить сосредотачивать внимание на деле Эпштейна и воздержался от комментариев по поводу жалоб жертв. По его мнению, стране "пора двигаться дальше".