Акции обвалились: Ferrexpo на грани, поэтому срочно ищет 100 миллионов долларов

Горнорудная компания Ferrexpo заявила о риске банкротства, ведь по состоянию на 17 апреля имела чистую денежную позицию всего 17 миллионов долларов На этом фоне совет директоров прямо заявляет: без срочного привлечения не менее 100 миллионов компания рискует поставить под удар инвестиции акционеров.

Что известно о проблемах с деньгами у Ferrexpo?

Сейчас увеличение акционерного капитала – фактически единственный реалистичный вариант быстро стабилизировать ситуацию и решить финансовая проблемы, сообщили в Ferrexpo.

Компания планирует провести условное размещение новых акций среди имеющихся и потенциальных институциональных инвесторов. Цель – привлечь не менее 100 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку оборотного капитала и покрытие краткосрочных операционных расходов. Это позволит работать в "сдержанном режиме" примерно следующие 18 месяцев.

Ожидается, что процесс должен завершиться до 30 апреля 2026 года. Это необходимо, чтобы компания смогла обнародовать проверенную аудиторами финансовую отчетность за 2025 год.

Отдельно продолжаются переговоры с крупнейшим акционером – Fevamotinico Sarl, которая принадлежит Константину Жеваго и владеет почти 49,32% акций.

От его позиции в значительной степени зависит, поддержат ли решение о докапитализации на общем собрании.

На фоне этих новостей акции Ferrexpo резко просели – минус 11,91% на старте торгов в среду. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в 258,2 миллиона фунтов стерлингов.

Совет директоров предупреждает: если до конца апреля не удастся запустить привлечение средств и завершить формирование книги заявок, торговлю акциями могут приостановить уже с 1 мая 2026 года.

В таком случае бумаги компании будут оставаться "замороженными" до завершения аудита и публикации годовой отчетности. И даже тогда нет гарантий, что торги быстро возобновятся.

