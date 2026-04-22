Акции обвалились: Ferrexpo на грани, поэтому срочно ищет 100 миллионов долларов
- Ferrexpo заявила о риске банкротства и срочно ищет 100 миллионов долларов для стабилизации ситуации.
- Компания планирует размещение новых акций для привлечения средств, что позволит работать в "сдержанном режиме" следующие 18 месяцев.
Горнорудная компания Ferrexpo заявила о риске банкротства, ведь по состоянию на 17 апреля имела чистую денежную позицию всего 17 миллионов долларов На этом фоне совет директоров прямо заявляет: без срочного привлечения не менее 100 миллионов компания рискует поставить под удар инвестиции акционеров.
Что известно о проблемах с деньгами у Ferrexpo?
Сейчас увеличение акционерного капитала – фактически единственный реалистичный вариант быстро стабилизировать ситуацию и решить финансовая проблемы, сообщили в Ferrexpo.
Смотрите также Пиво перешло "в новые руки": компания "Карлсберг Украина" сменила собственника
Компания планирует провести условное размещение новых акций среди имеющихся и потенциальных институциональных инвесторов. Цель – привлечь не менее 100 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку оборотного капитала и покрытие краткосрочных операционных расходов. Это позволит работать в "сдержанном режиме" примерно следующие 18 месяцев.
Ожидается, что процесс должен завершиться до 30 апреля 2026 года. Это необходимо, чтобы компания смогла обнародовать проверенную аудиторами финансовую отчетность за 2025 год.
- Отдельно продолжаются переговоры с крупнейшим акционером – Fevamotinico Sarl, которая принадлежит Константину Жеваго и владеет почти 49,32% акций.
- От его позиции в значительной степени зависит, поддержат ли решение о докапитализации на общем собрании.
На фоне этих новостей акции Ferrexpo резко просели – минус 11,91% на старте торгов в среду. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в 258,2 миллиона фунтов стерлингов.
Совет директоров предупреждает: если до конца апреля не удастся запустить привлечение средств и завершить формирование книги заявок, торговлю акциями могут приостановить уже с 1 мая 2026 года.
В таком случае бумаги компании будут оставаться "замороженными" до завершения аудита и публикации годовой отчетности. И даже тогда нет гарантий, что торги быстро возобновятся.
Что известно о Константине Жеваго?
В прошлом году Высокий Суд Англии и Уэльса заморозил активы Константина Жеваго из-за долга перед НБУ в размере более 1,5 миллиарда гривен, согласно решению украинского суда от 2019 года.
Константин Жеваго подписал договор поручительства с НБУ в 2015 году, но систематически не платил долг, что привело к привлечению английского суда для взыскания задолженности.
К слову, владелец Smart Holding Group Вадим Новинский и исполнительный директор Ferrexpo, бывший владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго в 2025 году снова попал в рейтинг самых богатых людей мира. За год его состояние не изменилось – он владеет капиталом в 1,2 миллиарда долларов.