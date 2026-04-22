Що відомо про проблеми з грошима у Ferrexpo?

Наразі збільшення акціонерного капіталу – фактично єдиний реалістичний варіант швидко стабілізувати ситуацію і вирішити фінансова проблеми, повідомили у Ferrexpo.

Дивіться також Пиво перейшло "в нові руки": компанія "Карлсберг Україна" змінила власника

Компанія планує провести умовне розміщення нових акцій серед наявних і потенційних інституційних інвесторів. Мета – залучити не менше 100 мільйонів доларів, які підуть на підтримку оборотного капіталу та покриття короткострокових операційних витрат. Це дозволить працювати у "стриманому режимі" приблизно наступні 18 місяців.

Очікується, що процес має завершитися до 30 квітня 2026 року. Це необхідно, щоб компанія змогла оприлюднити перевірену аудиторами фінансову звітність за 2025 рік.

Окремо тривають переговори з найбільшим акціонером – Fevamotinico Sarl, яка належить Костянтину Жеваго і володіє майже 49,32% акцій.

Від його позиції значною мірою залежить, чи підтримають рішення про докапіталізацію на загальних зборах.

На фоні цих новин акції Ferrexpo різко просіли – мінус 11,91% на старті торгів у середу. Ринкова капіталізація компанії наразі оцінюється приблизно у 258,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Рада директорів попереджає: якщо до кінця квітня не вдасться запустити залучення коштів і завершити формування книги заявок, торгівлю акціями можуть призупинити вже з 1 травня 2026 року.

У такому випадку папери компанії залишатимуться "замороженими" до завершення аудиту та публікації річної звітності. І навіть тоді немає гарантій, що торги швидко відновляться.

Що відомо про Костянтина Жеваго?