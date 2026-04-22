Що відомо про проблеми з грошима у Ferrexpo?

Наразі збільшення акціонерного капіталу – фактично єдиний реалістичний варіант швидко стабілізувати ситуацію і вирішити фінансова проблеми, повідомили у Ferrexpo.

Компанія планує провести умовне розміщення нових акцій серед наявних і потенційних інституційних інвесторів. Мета – залучити не менше 100 мільйонів доларів, які підуть на підтримку оборотного капіталу та покриття короткострокових операційних витрат. Це дозволить працювати у "стриманому режимі" приблизно наступні 18 місяців.

Очікується, що процес має завершитися до 30 квітня 2026 року. Це необхідно, щоб компанія змогла оприлюднити перевірену аудиторами фінансову звітність за 2025 рік.

  • Окремо тривають переговори з найбільшим акціонером – Fevamotinico Sarl, яка належить Костянтину Жеваго і володіє майже 49,32% акцій.
  • Від його позиції значною мірою залежить, чи підтримають рішення про докапіталізацію на загальних зборах.

На фоні цих новин акції Ferrexpo різко просіли – мінус 11,91% на старті торгів у середу. Ринкова капіталізація компанії наразі оцінюється приблизно у 258,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Рада директорів попереджає: якщо до кінця квітня не вдасться запустити залучення коштів і завершити формування книги заявок, торгівлю акціями можуть призупинити вже з 1 травня 2026 року.

У такому випадку папери компанії залишатимуться "замороженими" до завершення аудиту та публікації річної звітності. І навіть тоді немає гарантій, що торги швидко відновляться.

Що відомо про Костянтина Жеваго?

  • Торік Високий Суд Англії та Уельсу заморозив активи Костянтина Жеваго через борг перед НБУ у розмірі понад 1,5 мільярда гривень, згідно з рішенням українського суду від 2019 року.

  • Костянтин Жеваго підписав договір поруки з НБУ у 2015 році, але систематично не сплачував борг, що призвело до залучення англійського суду для стягнення заборгованості.

  • До слова, власник Smart Holding Group Вадим Новинський та виконавчий директор Ferrexpo, колишній власник банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго у 2025 році знову потрапив до рейтингу найбагатших людей світу. За рік його статки не змінилися – він володіє капіталом у 1,2 мільярда доларів.