Финляндия арестовала активы "Яндекса" и двух путинских олигархов

Финляндия наложила арест на активы "Яндекса" и двух российских олигархов. Речь идет об имуществе бориса и аркадия ротенбергов, которые входят к ближайшему окружению владимира путина.

Так, под арест попали акции, связанной с ротенбергами Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях. Кроме того, арестованы дата-центр и банковские счета финского подразделения российской компании "Яндекс", которую основал аркадий волож.

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Арест активов "Яндекса" в Финляндии

Отмечается, что финский регулятор конфисковал активы крупнейшего российского поисковика "Яндекс" в стране после того, как Евросоюз добавил основателя и генерального директора компании аркадия воложа к санкционному списку.

Пытаясь избежать санкций, весной 2022 года Yandex Oy сменила название в Финляндии на Global DC Oy, а волож покинул пост гендиректора и кресло в совете директоров финского представительства.

Однако такой шаг не уберег "Яндекс" от ареста активов – в своем решении регулятор ссылается на то, что подсанкционный россиянин продолжает выступать передовым представителем деловой активности компании, что является важным источником доходов кремля.

Кроме того, в ЕС подчеркивают, что поисковик ответственен за приоритетный показ российских пропагандистских СМИ и кремлевских нарративов, а контент, критикующий войну против Украины и преступные действия российских властей – скрывается из результатов поиска.

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Арест имущества ротенбергов

По информации издания Helsingin Sanomat, арест также был наложен на Långvik Capital. Финские власти переняли контроль над холдингами компании, в том числе управляющими хоккейной ареной Helsinki Halli, а также недвижимостью курорта Långvik, расположенной в Киркконумме.

Кроме бориса и аркадия ротенбергов, еще один олигарх владеет значительной частью Helsinki Halli – генадий тимченко. Его активы регулятор Финляндии арестовал еще раньше.

Отмечается, что спа-бизнес Långvik расположен вблизи моря и его объекты занимают территорию около 9 гектаров. Недвижимость официально принадлежит замороженной компании Tanskarlan Centrum Oy.

К слову, все активы россиян, на которые финские власти наложили арест, сейчас не могут быть переданы, проданы или переоформлены без соответствующего разрешения судебного пристава.

Отмечается, что ротенберги и их кипрские компании вложили в Långvik Capital около 34 миллионов евро, хотя холдингами официально владеет сын бориса ротенберга – роман, который пока не внесенный в санкционный список ЕС.