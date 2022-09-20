По предварительной подаче Офиса генпрокурора, сеть гостиниц якобы принадлежит предприятию, бенефициарным владельцем которого является гражданин россии. Однако основаниями для принятия судом решения отмены ареста стали отсутствие доказательств какой-либо принадлежности или связей с российскими гражданами или компаниями, связанными со страной-агрессоркой, а также необъективность следствия, сообщили в пресс-службе Financiere.

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Решение суда об отмене ареста имущества гостиниц

В постановлении Львовского апелляционного суда от 12 сентября говорится, что попытка наложения ареста на имущество гостиниц "Лыбидь" и "Днестр" основывалась исключительно на информации из интернет-изданий, которая не подтверждается никакими официальными источниками.

Кроме того, отмечается, что орган досудебного расследования при обосновании своего ходатайства не предоставил достаточных и надлежащих доказательств тех обстоятельств, на которые ссылался. Согласно заключению суда, указанные в ходатайстве основания и цель ареста имущества не отвечают действительным обстоятельствам дела.

В пресс-службе Financiere подчеркнули, что акционерами группы компаний являются гражданин Латвии Виллис Дамбинс и гражданка Франции Наталья Селиванова. Суд принял во внимание то, что они публично осуждают военную агрессию россии, начатую еще в 2014 году, и нарушение страной-агрессоркой всех действующих принципов международного права и ценностей демократического мира.

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Также в пресс-службе отметили, что бизнесы Financiere в Украине с 24 февраля перечислили на нужды ВСУ, сил территориальной обороны, временно перемещенных лиц, больниц и медиков более 5 миллионов гривен.

Добавим, что международная группа компаний Financiere владеет на территории нашего государства следующими отелями:

"Днестр" (Львов);

Premiere Palace Hotel Kyiv (Киев);

"Лыбидь" (Киев);

"Славутич" (Киев);

Premier Hotel Odesa (Одесса).

К слову, в группу входят гостиничный холдинг Pumori Enterprises Investments LTD и ООО "Восточноевропейская гостиничная компания", выступающие акционерами украинских гостиниц.