Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой на своей странице в телеграме. Он также опубликовал первый список из 79 юридических лиц, которые прямо или косвенно приносят доходы гражданам россии благодаря бизнесу во Львове.

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Бизнес россиян продолжает работать во Львове

По словам Садового, списки с компаниями и их владельцами власти передали в правоохранительные органы еще в конце апреля. Мэр Львова отметил, что количество россиян, которых лишили заработка в Украине, сейчас меньше, чем количество волонтеров, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности.

На прошлой неделе судили Олеся Дзындру. Сегодня пришли с обысками к Святославу Литинскому. Это люди, которые отдают собственное время и деньги, часто рискуют жизнью, чтобы доставить авто на фронт. У нас пол страны стали волонтерами. К ним завтра тоже придут?

– возмутительно отметил Садовой.

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К слову, мэр Львова призвал "выжигать врага с нашей земли", а не уничтожать украинский институт волонтерства, который сейчас является сверхважным. Садовой прикрепил к публыкации один из списков владельцев российского бизнеса во Львове, которым призвал правоохранителей заняться прежде всего.

Список российского бизнеса во Львове / Фото телеграм Андрея Садового