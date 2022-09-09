Про це повідомив мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці у телеграмі. Він також опублікував перший список із 79 юридичних осіб, які прямо або опосередковано приносять прибутки громадянам росії завдяки бізнесу у Львові.

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Бізнес росіян продовжує працювати у Львові

За словами Садового, списки з компаніями та їхніми власниками влада передала до правоохоронних органів ще наприкінці квітня. Мер Львова зауважив, що натомість кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні, нині є меншою, ніж кількість волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності.

Минулого тижня судили Олеся Дзиндру. Сьогодні прийшли з обшуками до Святослава Літинського. Це люди, які віддають власний час і кошти, часто ризикують життям, щоб доставити авто на фронт. У нас пів країни стали волонтерами. До них завтра теж прийдуть?

– обурливо зазначив Садовий.

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До слова, мер Львова закликав "випалювати ворога з нашої землі", а не знищувати український інститут волонтерства, який нині є надважливим. Тож Садовий прикріпив до допису один зі списків власників російського бізнесу у Львові, яким закликав правоохоронців зайнятися передусім.

Список російського бізнесу у Львові / Фото телеграм Андрія Садового