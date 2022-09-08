В ефірі 24 каналу волонтер розповів, що його вдома не було. То ж двері силовикам відкрила дружина.
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Чому проводять обшуки у волонтера
Спершу ті сказали, що прийшли вручати повістку, коли ж жінка відкрила двері – показали ухвалу на обшук.
Таким обманним шляхом зайшли додому й врешті-решт не повістку вручили, а ухвалу про обшук. З неї я зрозумів, що київська поліція звинувачує церкву в особі капелана в продажі гуманітарної допомоги. Я там взагалі ні до чого,
– пояснив Літинський.
Літинський не розуміє, чому з обшуками прийшли саме до нього, якщо підозрюють капелана. За словами активіста, цей капелан зараз на фронті. Сам активіст ніколи не возив автомобілі для нього. Волонтер додав, що веде публічний збір і звітує про всі витрачені гроші.
На обшуки відреагував голова Львівської ОВА
На обшуки вдома у відомого активіста відреагував голова ОВА Максим Козицький. Він заявив, що справою займаються поліція Києва та Департамент захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.
Львівська ОВА на стороні правди та справедливості. Розслідування має бути об'єктивним. Волонтери щодня роблять великий вклад у стійкість України,
– зазначив Козицький.
Що кажуть у поліції
Журналісти 24 каналу звернулися за коментарем до поліції Київщини. Спікерка відомства Ірина Пряшнікова заявила, що Головне управління Національної поліції Київської області не здійснювало обшуки у львівського волонтера. Представники якої силової структури навідалися до Літинського – вона не знає.
Що кажуть у поліції Києва про обшуки у волонтерів
Марина Цибченко, слідча управління поліції в Києві, повідомила, що правоохоронці нібито викрили злочинну схему, де чоловіки присвоювали гуманітарну допомогу.
Вони нібито з метою отримання прибутку продавали автівки, які надходили в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав і призначалися для потреб ЗСУ.
Наразі тривають усі слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання волонтерів у Києві, Київській області та Львові.
Поліція розпочала кримінальне провадження і чоловікам загрожує від 5 до 7 років ув'язнення. Також вирішується питання щодо повідомлення їм підозри.
На обшуки відреагував Садовий
Мер Львова Андрій Садовий прокоментував обшуки у Святослава Літинського. Він порадив правоохоронцям зайнятися власниками російського бізнесу у Львові, а не волонтерами, які допомагають ЗСУ.
Сьогодні прийшли з обшуками до Святослава Літинського. Це люди, які віддають власний час і кошти, часто ризикують життям, щоб доставити авто на фронт. У нас пів країни стали волонтерами. До них завтра теж прийдуть?,
– написав Садовий.
Львівський міський голова закликав вибивати окупантів з України, "а не знищувати інститут волонтерства, який є таким важливим для всіх нас у цей складний час".
Коротко про Літинського
- Літинський – відомий захисник української мови. У 2020 році він був кандидатом на посаду мовного омбудсмена.
- Активіст судився з багатьма українськими політиками, які під час виступів розмовляли іноземною мовою. Серед них і колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
- Саме Літинський був першим українцем, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки.
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