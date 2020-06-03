Міністерство культури України запропонувало Святослава Літинського на посаду уповноваженого зі захисту державної мови. Активіст відомий тим, що береться за використання української мови, в першу чергу у маркуванні товарів, які продаються в Україні.

Інформацію про затвердження кандидатури Літинського на посаду мовного омбудсмена повідомляє DW. Тепер же це рішення має прийняти уряд.

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Що відомо про Станіслава Літинського

Святослав Літинський – громадський діяч, відомий захисник української мови.

Він ініціював та виграв багато судових справ щодо використання української мови, зокрема щодо скасування російської мови як регіональної.

Також він судиться за маркування побутової та електронної техніки, яку продають в Україні, українською мовою. А також з онлайн-магазинами з вимогами надавати інформацію українською мовою.

Літинський був першим громадянином України, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки.

Навіщо в Україні запровадили посаду мовного омбудсмена?

Відповідно до закону про державну мову, 6 листопада 2019 року в Україні створили Нацкомісію зі стандартів української мови. Серед її завдань – опрацювання та затвердження стандартів державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники. А також захист та популяризація української мови. Крім того, омбудсмену можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.